Napoli, un allenatore esce dalla lista di ADL: ha chiuso con un altro club

Uno degli allenatori messo in lista da Aurelio De Laurentiis oltre ad Italiano e Allegri è stato Fabio Grosso, che sembra però aver già scelto la sua prossima destinazione. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano negli ultimi minuti, l’ormai ex allenatore avrebbe accettato la proposta della Fiorentina, che ha dunque trovato la prossima guida tecnica

L’annuncio di Romano

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Grosso avrebbe accettato la proposta di Paratici, ovvero due anni contratto per allenare la Fiorentina. Sfuma dunque il terzo nome in lista da parte del Napoli, che vedeva Grosso come un’alternativa e non come una possibilità concreta come prima scelta.

Sempre secondo quanto riportato da Romano e Moretto, il Napoli starebbe sempre più avanzando nella corsa a Vincenzo Italiano, premiato dal forte gradimento di Aurelio De Laurentiis. Resta un’alternativa valida Massimiliano Allegri , il quale però, nonostante il gradimento sulla parte gestionale del gruppo, sembra essere più un’alternativa ad Italiano, che resta dunque il preferito del Napoli e del suo patron.