Napoli, spunta un nome nuovo per l’attacco: il vice Hojlund può arrivare dalla Spagna

Dopo l’addio da parte di Antonio Conte, in casa Napoli è iniziato il casting per il nuovo allenatore. Uno dei nomi maggiormente graditi da parte di Aurelio De Laurentiis è sempre quello di Massimiliano Allegri, ma le valutazioni da parte del patron azzurro proseguiranno nei prossimi giorni. In attesa di capire chi sarà il prossimo tecnico, Giovanni Manna è già al lavoro sul fronte mercato e tra i nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo c’è anche quello di Carlos Epsì.

Napoli, idea Carlos Epsì del Levante per l’attacco

Il Napoli punta a rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, andando ad aggiungere una pedina che possa alternarsi con Rasmus Hojlund. Secondo ‘Il Mattino’, tra i nomi finiti sul taccuino di Giovanni Manna ci sarebbe anche quello di Carlos Epsì, attaccante classe 2005 del Levante. Lo spagnolo è stato autore di tredici reti nell’ultima Liga e viene considerato in patria uno dei talenti più interessanti.

Epsì proposto al Napoli da intermediari: c’è anche una clausola

Carlos Espì sarebbe stato proposto da intermediari al Napoli nelle scorse ore e in Italia è seguito anche da Milan e Bologna. Nel contratto che lo lega al Levante sarebbe inoltre presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, cifra sicuramente importante ma non fuori portata per un giovane attaccante che ha anche sfiorato la convocazione al Mondiale.