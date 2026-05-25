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Napoli, arriva l’annuncio dalla Rai: ecco i nomi per la panchina

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Napoli, arriva l’annuncio dalla Rai: ecco i nomi per la panchina
Aurelio De Laurentiis durante una riunione dirigenziale. Foto: SpazioNapoli
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in riunione dirigenziale con collaboratori sullo sfondo

Dopo l’addio di Antonio Conte, il Napoli accelera le operazioni per individuare il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Nella giornata odierna si è svolto un lungo summit di circa sei ore tra i vertici del club azzurro, con Aurelio De Laurentiis impegnato a valutare i profili ritenuti più adatti per aprire un nuovo ciclo tecnico. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato di Rai Sport ai microfoni di Rai Due, i nomi più caldi restano quelli di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.

Allegri e Italiano in pole per la panchina

Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano rappresentano oggi le opzioni più concrete per raccogliere la pesante eredità lasciata da Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe riflettendo attentamente sui due profili, considerati ideali per esperienza, proposta di gioco e alla valorizzazione dei profili presenti in rosa. Allegri garantirebbe solidità e mentalità vincente, mentre Italiano porterebbe entusiasmo ed il suo calcio offensivo che negli ultimi anni ha attirato grande attenzione in Serie A.

Massimiliano Allegri in panchina gesticola durante una partita. L'allenatore potrebbe essere il sostituto di Conte al Napoli
Massimiliano Allegri in panchina. L’allenatore potrebbe sostituire Conte al Napoli

Più defilate, invece, le piste che portano a tecnici stranieri, ipotesi che al momento non sembrano convincere pienamente la dirigenza azzurra. Nessuna conferma anche sul nome di Roberto Mancini: l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana non sarebbe stato contattato dal Napoli e anzi potrebbe tornare in voga proprio per la Nazionale. Una situazione ancora aperta, ma con uno scenario ben delineato: Allegri e Italiano restano nettamente avanti nella corsa alla panchina.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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