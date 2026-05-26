Napoli, rinnovo ad un passo: l’annuncio di Fabrizio Romano

Dopo aver strappato il pass per la prossima Champions League, il Napoli ha già iniziato la programmazione della prossima stagione. Una pianificazione che non vedrà tra i protagonisti Antonio Conte, che ha lasciato la panchina azzurra dopo due stagioni e altrettanti trofei. In attesa che il presidente Aurelio De Laurentiis scelga il nuovo tecnico, Giovanni Manna continua a lavorare sul fronte mercato e soprattutto sul fronte rinnovi.

Napoli, si avvicina il rinnovo di Spinazzola

Leonardo Spinazzola ed il Napoli si avvicinano al rinnovo. Come anticipato nella giornata di ieri da Claudia Mercurio nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ e confermato da Fabrizio Romano, l’operazione tra le parti viaggia verso il traguardo. Per la decisione finale verrà comunque atteso l’arrivo del nuovo allenatore ma il terzino italiano viaggia verso la permanenza.