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Napoli, rinnovo ad un passo: l’annuncio di Fabrizio Romano

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Napoli, rinnovo ad un passo: l’annuncio di Fabrizio Romano
I calciatori del Napoli esultano dopo una rete. Foto: ANSA
Calciatori del Napoli si abbracciano ed esultano in campo durante una partita

Dopo aver strappato il pass per la prossima Champions League, il Napoli ha già iniziato la programmazione della prossima stagione. Una pianificazione che non vedrà tra i protagonisti Antonio Conte, che ha lasciato la panchina azzurra dopo due stagioni e altrettanti trofei. In attesa che il presidente Aurelio De Laurentiis scelga il nuovo tecnico, Giovanni Manna continua a lavorare sul fronte mercato e soprattutto sul fronte rinnovi.

Napoli, si avvicina il rinnovo di Spinazzola

Leonardo Spinazzola ed il Napoli si avvicinano al rinnovo. Come anticipato nella giornata di ieri da Claudia Mercurio nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ e confermato da Fabrizio Romano, l’operazione tra le parti viaggia verso il traguardo. Per la decisione finale verrà comunque atteso l’arrivo del nuovo allenatore ma il terzino italiano viaggia verso la permanenza.

Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli, corre nel corso di un match di Serie A
Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli Foto: ANSA

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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