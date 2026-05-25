“Ha rinnovato per altri due anni!”: annuncio sull’azzurro in casa Napoli, i dettagli

Il futuro di Leonardo Spinazzola sembra essere ancora a tinte azzurre. Quando tutto lasciava pensare a un addio estivo, nelle ultime ore è arrivata una clamorosa indiscrezione che ha spiazzato tifosi e addetti ai lavori: il laterale avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli fino al 2028. La notizia è stata lanciata in diretta televisiva durante la trasmissione “Il Bello del Calcio”, accendendo immediatamente l’entusiasmo del popolo partenopeo, oltre a quello degli ospiti in studio.

Spinazzola verso il prolungamento: il Napoli cambia i piani

Secondo quanto rivelato da Claudia Mercurio nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio”, il Napoli avrebbe deciso di blindare Spinazzola con un rinnovo di contratto di altri due anni. Una scelta che sorprende molti tifosi, considerando le voci delle ultime settimane che parlavano di una possibile separazione al termine della stagione. Il club, invece, sembra aver deciso di puntare ancora sull’esperienza e sulla duttilità dell’esterno italiano.

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Il possibile accordo fino al 2028 rappresenterebbe un chiaro segnale di fiducia da parte della società azzurra. Spinazzola, infatti, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante grazie alla sua qualità e alla capacità di adattarsi a più ruoli sulla fascia, caratteristica utile a chi diventerà il nuovo allenatore dei partenopei.

La notizia del rinnovo ha già acceso il dibattito tra i sostenitori del Napoli: c’è chi applaude la continuità tecnica e chi, invece, avrebbe preferito un investimento diverso per il futuro della squadra.