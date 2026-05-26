“Incontro in corso con De Laurentiis!”: futuro Napoli, svolta per il nuovo allenatore?

Vincenzo Italiano nella lista prioritaria di De Laurentiis per il post-Conte: l’allenatore del Bologna è chiamato a decidere il suo futuro nelle prossime ore, con il Napoli che accelera i tempi per la panchina azzurra.
Italiano supera Allegri nelle gerarchie di De Laurentiis
Il nome del tecnico bolognese viene considerato sempre più forte rispetto alla candidatura di Massimiliano Allegri. De Laurentiis vuole evitare errori dopo la separazione da Conte e ricerca un allenatore capace di dare continuità ai risultati, ma anche di costruire un progetto duraturo e moderno. La scelta di Italiano risponde a questa visione: un tecnico in ascesa, capace di adattarsi alle risorse a disposizione e di generare gioco dinamico.
Secondo quanto riporta Sportmediaset, Orazio Accomando commenta così la situazione: “Napoli, incontro in corso tra Vincenzo Italiano e il Presidente De Laurentiis”. L’accelerazione del club partenopeo è tangibile. Il Napoli ha deciso di muoversi con decisione sul mercato degli allenatori, consapevole che la finestra di opportunità con Italiano si sta restringendo e che altri club potranno tornare alla carica.