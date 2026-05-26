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“Incontro in corso con De Laurentiis!”: futuro Napoli, svolta per il nuovo allenatore?

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“Incontro in corso con De Laurentiis!”: futuro Napoli, svolta per il nuovo allenatore?
Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampa del Napoli
Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, seduto in panchina con microfono davanti ai loghi del Napoli

Vincenzo Italiano nella lista prioritaria di De Laurentiis per il post-Conte: l’allenatore del Bologna è chiamato a decidere il suo futuro nelle prossime ore, con il Napoli che accelera i tempi per la panchina azzurra.

Italiano supera Allegri nelle gerarchie di De Laurentiis

Il nome del tecnico bolognese viene considerato sempre più forte rispetto alla candidatura di Massimiliano Allegri. De Laurentiis vuole evitare errori dopo la separazione da Conte e ricerca un allenatore capace di dare continuità ai risultati, ma anche di costruire un progetto duraturo e moderno. La scelta di Italiano risponde a questa visione: un tecnico in ascesa, capace di adattarsi alle risorse a disposizione e di generare gioco dinamico.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, Orazio Accomando commenta così la situazione: “Napoli, incontro in corso tra Vincenzo Italiano e il Presidente De Laurentiis”. L’accelerazione del club partenopeo è tangibile. Il Napoli ha deciso di muoversi con decisione sul mercato degli allenatori, consapevole che la finestra di opportunità con Italiano si sta restringendo e che altri club potranno tornare alla carica.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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