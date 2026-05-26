Napoli, colpo a sorpresa in Argentina: Manna prepara l’assalto al talento sudamericano

Mentre il dibattito sul nuovo allenatore tiene banco, il Napoli lavora sottotraccia sul mercato e starebbe per mettere a segno il primo colpo dell’estate. Il nome che circola con insistenza è quello di Exequiel Zeballos, attaccante argentino di proprietà del Boca Juniors, uno dei profili offensivi più seguiti e apprezzati in Sudamerica.

Napoli, occhi su Zeballos: può essere lui il primo rinforzo

Ala di ruolo che può giocare su entrambe le fasce, Zeballos ha conquistato il direttore sportivo Giovanni Manna, che secondo Kiss Kiss Napoli sarebbe pronto a chiudere la trattativa con il Boca Juniors, anticipando la concorrenza per assicurarsi uno dei profili più interessanti del calcio sudamericano.

L’intuizione su Zeballos è coerente col modus operandi azzurro: un talento grezzo, con margini enormi di miglioramento, da inserire in un progetto tecnico che si sta ridisegnando da zero. Se la trattativa dovesse andare in porto, sarebbe un segnale preciso: il Napoli del futuro vuole tornare a pescare talenti in Sudamerica. Un modo di fare mercato che, nella storia azzurra, ha regalato più di una soddisfazione al club e ai tifosi.