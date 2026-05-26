Mercato Napoli, Anguissa sempre più lontano? Offerta monstre in arrivo

Mentre De Laurentiis tratta il nuovo allenatore e cerca di capire dove andrà la squadra sul piano tecnico, dall’estero arrivano segnali concreti su uno dei giocatori più importanti della rosa azzurra. André Zambo Anguissa, pilastro inamovibile del centrocampo partenopeo, è finito nel mirino del Galatasaray. E l’offerta del club turco, a quanto pare, non è da sottovalutare.

Il Galatasaray fa sul serio: maxi offerta per Anguissa

Come riportato da TMW, il Galatasaray ha in canna una grossa offerta per André Zambo Anguissa, che andrebbe a raddoppiare lo stipendio che il giocatore percepisce attualmente in Italia.

Significherebbe, dunque, mettere davanti al calciatore una prospettiva economica difficile da ignorare, specialmente in una fase in cui il Napoli sta attraversando una transizione importante con un nuovo allenatore da scegliere, incertezze sul progetto tecnico, e un’estate che si preannuncia piena di movimenti in entrata e in uscita.

Anguissa cedibile? Il nodo per il Napoli è tutt’altro che semplice

Il punto, però, è capire quanto il Napoli voglia o possa resistere a un’offerta di questo peso. L’offerta del Galatasaray è importante anche sul fronte del cartellino, e gli azzurri potrebbero sedersi al tavolo accontentando le richieste del camerunense.

L’estate è appena cominciata, la trattativa potrebbe evolvere rapidamente o chiudersi nel giro di qualche giorno. Ma il segnale è arrivato, e al Napoli toccherà rispondere: a breve si deciderà il futuro di uno dei top player della rosa, e i tifosi non possono non essere in allerta vista la difficoltà inevitabile di trovare un sostituto all’altezza.