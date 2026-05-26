Il Napoli aveva già scelto il dopo-Conte: il nome del vero piano A di De Laurentiis

Il valzer delle panchine in casa Napoli sta diventando sempre più avvincente: nomi inediti, piste smentite e retroscena che cambiano il quadro di ora in ora. A fare chiarezza, almeno parzialmente, ci ha pensato Alfredo Pedullà, che ha specificato che il vero obiettivo di De Laurentiis era un altro: Roberto De Zerbi.

Altro che Allegri: ADL sognava De Zerbi

Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube, Allegri non era affatto la prima scelta per la panchina del Napoli: il primo nome che il club partenopeo avrebbe seguito e contattato era Roberto De Zerbi. Un tentativo che però non ha prodotto nulla di concreto, perché De Zerbi aveva già detto sì al Tottenham.

Da lì in poi, dunque, Massimiliano Allegri ha risalito le gerarchie. Ma oggi qualcosa è cambiato, e il perché è piuttosto chiaro: quello che è successo con il Milan pesa, e non qualificarsi in Champions League, seppur per un punto, non può essere un fattore da ignorare in casa Napoli.

Vincenzo Italiano in pole: i motivi della scelta del presidente

Ed è qui che entra in scena il vero colpo di scena del patron azzurro: secondo Pedullà, da ieri il Napoli tiene al primo posto Vincenzo Italiano. Il profilo del tecnico del Bologna piace e non poco: propone calcio, valorizza i giovani e ha sempre portato a casa risultati concreti.

Il Napoli deve fare una scelta che possa portare il club, nell’anno del centenario, a continuare ad essere competitivi al massimo. E in questo momento, Italiano sembra rispondere meglio di chiunque altro alle esigenze azzurre: la strada sembra tracciata, ma nulla è definitivo finché non ci sarà nero su bianco.