Napoli, caccia al nuovo allenatore: ADL ha già individuato il successore di Conte

Con un comunicato ufficiale pubblicato questa mattina, il Napoli ha annunciato l’addio da parte di Antonio Conte. Dopo due stagioni e altrettanti trofei conquistati, l’allenatore salentino non siederà più sulla panchina azzurra e Aurelio De Laurentiis è già alla ricerca del sostituto. Sono diversi i nomi sul tavolo del presidente ma secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ uno di questi sarebbe già stato individuato da patron azzurro come l’uomo giusto per ripartire.

De Laurentiis sceglie Allegri: c’è l’apertura da parte dell’allenatore rossonero

Massimiliano Allegri è l’allenatore scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte. Il tecnico livornese è da sempre un pallino del presidente del Napoli e già un anno fa aveva pensato a lui in caso di cambio sulla panchina. Allegri, dopo non aver centrato l’obiettivo Champions League, con ogni probabilità lascerà il Milan e per il club azzurro può diventare un’occasione.

In attesa di capire la decisione di Cardinale, Allegri sarebbe già orientato ad accettare un’eventuale proposta da parte di ADL. Il rapporto tra il tecnico rossonero, il patron azzurro e anche il DS Giovanni Manna è ottimale, fattore che fa diventare la panchina del Napoli un’occasione da non farsi scappare per cancellare subito la delusione milanese.