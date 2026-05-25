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Napoli, caccia al nuovo allenatore: ADL ha già individuato il successore di Conte

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Napoli, caccia al nuovo allenatore: ADL ha già individuato il successore di Conte
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante una conferenza stampa. Foto: ANSA
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in conferenza stampa insieme a un'altra personalità

Con un comunicato ufficiale pubblicato questa mattina, il Napoli ha annunciato l’addio da parte di Antonio Conte. Dopo due stagioni e altrettanti trofei conquistati, l’allenatore salentino non siederà più sulla panchina azzurra e Aurelio De Laurentiis è già alla ricerca del sostituto. Sono diversi i nomi sul tavolo del presidente ma secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ uno di questi sarebbe già stato individuato da patron azzurro come l’uomo giusto per ripartire.

De Laurentiis sceglie Allegri: c’è l’apertura da parte dell’allenatore rossonero

Massimiliano Allegri è l’allenatore scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte. Il tecnico livornese è da sempre un pallino del presidente del Napoli e già un anno fa aveva pensato a lui in caso di cambio sulla panchina. Allegri, dopo non aver centrato l’obiettivo Champions League, con ogni probabilità lascerà il Milan e per il club azzurro può diventare un’occasione.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in panchina nel corso di un match di Serie A
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan Foto: ANSA

In attesa di capire la decisione di Cardinale, Allegri sarebbe già orientato ad accettare un’eventuale proposta da parte di ADL. Il rapporto tra il tecnico rossonero, il patron azzurro e anche il DS Giovanni Manna è ottimale, fattore che fa diventare la panchina del Napoli un’occasione da non farsi scappare per cancellare subito la delusione milanese.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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