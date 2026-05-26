Futuro Napoli, Allegri nella lista ma De Laurentiis punta un ‘nuovo Sarri’

Vincenzo Italiano è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli: il patron ha già avviato contatti con l’agente del tecnico del Bologna e prepara un’offerta triennale da 3.3 milioni di euro a stagione. Max Allegri resta in lista per il club azzurro ma i ragionamenti ad oggi sono tanti.

Italiano il preferito di ADL: il nuovo Sarri giovane

De Laurentiis insegue Italiano da anni e lo considera il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Il presidente lo definisce un Sarri giovane: stessa qualità di gioco, stessi principi offensivi, ma con esperienza internazionale già consolidata. Italiano ha guidato il Bologna in Europa e vinto una Coppa Italia, dimostrando di saper gestire progetti ambiziosi. L’attesa ora è che il tecnico chiuda l’esperienza emiliana per consentire al Napoli di affondare il colpo decisivo.

La scelta di De Laurentiis non è casuale. Il presidente conosce bene il calcio di Italiano: pressing aggressivo, costruzione dal basso, verticalizzazioni rapide. Un’eredità tattica che prosegue quella conte, ma con una propria identità. Il triennale da 3.3 milioni di euro è già pronto sulla scrivania di Manna.