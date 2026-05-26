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Futuro Napoli, Allegri nella lista ma De Laurentiis punta un ‘nuovo Sarri’

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Futuro Napoli, Allegri nella lista ma De Laurentiis punta un ‘nuovo Sarri’
Aurelio De Laurentis durante una riunione ufficiale
Aurelio De Laurentis in primo piano con mano al mento, tre figure silhouettate sullo sfondo in ambiente formale

Vincenzo Italiano è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli: il patron ha già avviato contatti con l’agente del tecnico del Bologna e prepara un’offerta triennale da 3.3 milioni di euro a stagione. Max Allegri resta in lista per il club azzurro ma i ragionamenti ad oggi sono tanti.

Italiano il preferito di ADL: il nuovo Sarri giovane

De Laurentiis insegue Italiano da anni e lo considera il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Il presidente lo definisce un Sarri giovane: stessa qualità di gioco, stessi principi offensivi, ma con esperienza internazionale già consolidata. Italiano ha guidato il Bologna in Europa e vinto una Coppa Italia, dimostrando di saper gestire progetti ambiziosi. L’attesa ora è che il tecnico chiuda l’esperienza emiliana per consentire al Napoli di affondare il colpo decisivo.

La scelta di De Laurentiis non è casuale. Il presidente conosce bene il calcio di Italiano: pressing aggressivo, costruzione dal basso, verticalizzazioni rapide. Un’eredità tattica che prosegue quella conte, ma con una propria identità. Il triennale da 3.3 milioni di euro è già pronto sulla scrivania di Manna.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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