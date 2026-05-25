UFFICIALE- Conte, arriva il comunicato del Napoli: annuncio sui social

Il Napoli saluta definitivamente Antonio Conte. Con un post sui social, il club azzurro ha confermato in via ufficiale l’addio dell’allenatore azzurro, ringraziandolo per il lavoro svolto.
Conte-Napoli, addio via social
Il Napoli ha scelto la via social per ufficializzare l’addio di Antonio Conte. Il club azzurro ha pubblicato infatti un post che certifica ufficialmente l’addio con due semplici parole: “Grazie mister“. Arriva quindi la conferma di un addio che si consuma senza veleni, ma con grande gratitudine per due anni che si chiudono con uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.
Di certo, anche i tifosi non possono che unirsi a questo ringraziamento per il lavoro immenso svolto dall’allenatore: in attesa di capire chi sarà il suo successore, è il momento degli applausi per un percorso straordinario.