“Una cosa patetica”: duro attacco a Conte in diretta!

Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte nel corso della conferenza stampa d’addio congiunta insieme al presidente Aurelio De Laurentiis continuano a far discutere. Tra opinionisti e addetti ai lavori, non sono mancate critiche per i toni utilizzati dal tecnico, accusato di aver alimentato tensioni nei confronti dei giornalisti del Napoli senza però indicare con precisione i destinatari delle sue accuse.

Durante l’appuntamento odierno de ” Il Bello del Calcio” è intervenuto anche Francesco Marolda, che ha commentato duramente l’atteggiamento dell’allenatore, definendo l’intera conferenza “patetica” e poco rispettosa nei confronti dei giornalisti presenti.

Marolda attacca Conte: “Doveva fare i nomi”

Marolda ha espresso un giudizio molto netto sulle parole pronunciate da Antonio Conte, soffermandosi soprattutto sul modo in cui il tecnico ha gestito il confronto con la stampa.

Secondo il giornalista, quando si decide di lanciare accuse o critiche in una conferenza pubblica è necessario assumersi la responsabilità di indicare chiaramente i destinatari, evitando riferimenti generici che finiscono per coinvolgere un’intera categoria. Queste le sue parole: