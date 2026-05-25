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ULTIM’ORA SKY- L’annuncio sulla panchina è un assist a De Laurentiis: sarà lui il sostituto di Conte?

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ULTIM’ORA SKY- L’annuncio sulla panchina è un assist a De Laurentiis: sarà lui il sostituto di Conte?
Aurelio De Laurentis durante una riunione ufficiale
Aurelio De Laurentis in primo piano con mano al mento, tre figure silhouettate sullo sfondo in ambiente formale

Secondo quanto riporta Sky Sport, Massimiliano Allegri lascerà il Milan. Questa notizia è di fatto un assist per il Napoli, che potrebbe così puntare su di lui per il futuro.

Da Sky Sport- Allegri lascerà il Milan

Sarà rivoluzione totale in casa Milan secondo quanto riporta Sky Sport. A lasciare il club rossonero, saranno infatti il ds Tare, l’ad Furlani, il capo scout Moncada e anche l’allenatore Allegri, Il tecnico rossonero paga la mancata qualificazione alla Champions League e il disatroso girone di ritorno, chiuso con la clamorosa sconfitta di ieri contro il Cagliari che è valso il sorpasso del Como.

Futuro sulla panchina del Napoli? Qual è la verità

Ora Allegri può diventare il nuovo allenatore del Napoli? Aurelio De Laurentiis è da sempre un grande estimatore del tecnico di Livorno e il suo nome sarà sicuramente presente nella lista azzurra. La tentazione è molto forte, ma resistono anche altre candidature, come ad esempio quella di Vincenzo Italiano, a sua volta possibile profilo per la panchina del Milan.

Massimiliano Allegri in panchina con giacca e cravatta nera, gesticola durante una partita
Massimiliano Allegri durante una partita

Di sicuro, le chances di Allegri sono sempre più in rialzo, ma solo i prossimi giorni chiariranno tutto. Bisognerà infatti capire se la disfatta di ieri non possa influenzare anche le opinioni del presidente De Laurentiis su di lui.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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