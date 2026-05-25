ULTIM’ORA SKY- L’annuncio sulla panchina è un assist a De Laurentiis: sarà lui il sostituto di Conte?

Secondo quanto riporta Sky Sport, Massimiliano Allegri lascerà il Milan. Questa notizia è di fatto un assist per il Napoli, che potrebbe così puntare su di lui per il futuro.

Da Sky Sport- Allegri lascerà il Milan

Sarà rivoluzione totale in casa Milan secondo quanto riporta Sky Sport. A lasciare il club rossonero, saranno infatti il ds Tare, l’ad Furlani, il capo scout Moncada e anche l’allenatore Allegri, Il tecnico rossonero paga la mancata qualificazione alla Champions League e il disatroso girone di ritorno, chiuso con la clamorosa sconfitta di ieri contro il Cagliari che è valso il sorpasso del Como.

Futuro sulla panchina del Napoli? Qual è la verità

Ora Allegri può diventare il nuovo allenatore del Napoli? Aurelio De Laurentiis è da sempre un grande estimatore del tecnico di Livorno e il suo nome sarà sicuramente presente nella lista azzurra. La tentazione è molto forte, ma resistono anche altre candidature, come ad esempio quella di Vincenzo Italiano, a sua volta possibile profilo per la panchina del Milan.

Massimiliano Allegri durante una partita

Di sicuro, le chances di Allegri sono sempre più in rialzo, ma solo i prossimi giorni chiariranno tutto. Bisognerà infatti capire se la disfatta di ieri non possa influenzare anche le opinioni del presidente De Laurentiis su di lui.