Napoli, De Laurentiis ha già in mente il dopo Conte? L’annuncio della Rai stravolge il futuro

Dopo la conferenza stampa d’addio di Antonio Conte, secondo Rai Sport, Aurelio De Laurentiis potrebbe avere già in mente il nome del sostituto per il prossimo futuro. Emergono i nuovi scenari per gli azzurri.
L’addio di Conte è ufficiale: le possibilità per il Napoli
Antonio Conte ha lasciato il Napoli e ora gli azzurri devono ripartire da un nuovo protagonista in panchina. Se per il tecnico leccese rimangono aperte alcune porte, come quella della Nazionale, dall’altra anche il Napoli si possono aprire numerose possibilità per il futuro della panchina. Come rivela Rai Sport, Roberto Mancini potrebbe essere ancora una pista concreta per gli azzurri.
Mancini rappresenterebbe un’opzione concreta per De Laurentiis, sebbene il tecnico sia finito nel mirino anche del Fenerbahce. La situazione internazionale complica ulteriormente i movimenti di mercato: il presidente del Napoli deve valutare più fronti contemporaneamente, senza perdere tempo nella ricerca del nuovo allenatore.
Italiano e Grosso: tra i nomi concreti per il Napoli. Ipotesi Allegri viva
De Laurentiis avrebbe avviato contatti diretti con gli agenti di Vincenzo Italiano e Fabio Grosso. Il presidente segue Italiano fin dai tempi dello Spezia, convinto delle sue capacità tattiche e della sua capacità di valorizzare i giovani talenti. A Napoli la risposta della tifoseria è stata immediata e positiva, elemento che accelera i tempi decisionali.
Quali altre opzioni valuta il Napoli in questo momento? Maurizio Sarri è ormai destinato all’Atalanta insieme a Cristiano Giuntoli, mentre per Massimiliano Allegri il futuro al Milan diventa incerto dopo la mancata qualificazione in Champions League, rendendo il suo nome nuovamente ipotizzabile.
De Laurentiis pronto a sorprendere: i tempi della decisione
La decisione arriverà nei prossimi giorni, con la possibilità di annunci inaspettati che potrebbero ribaltare le gerarchie attuali. De Laurentiis ha dimostrato in passato di non seguire mai il copione prevedibile, e questa situazione non fa eccezione.
Il Napoli si muove su più fronti contemporaneamente per il dopo-Conte. Mancini, Italiano e Grosso rimangono le opzioni principali, ma il panorama internazionale con il Fenerbahce e gli scenari sulla Nazionale aggiungono complessità alla trattativa. Nei prossimi giorni si avrà maggiore chiarezza sul futuro allenatore del Napoli.