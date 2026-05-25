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Futuro Napoli, Grosso esce dalla lista di De Laurentiis? Arriva l’indiscrezione

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Futuro Napoli, Grosso esce dalla lista di De Laurentiis? Arriva l’indiscrezione
Grosso monitorato anche dal Napoli
Grosso in panchina con il Sassuolo

Fabio Grosso diventa l’obiettivo principale della Fiorentina per la panchina della prossima stagione. I contatti con il Sassuolo sono già avviati e Fabio Paratici coordina direttamente la trattativa per portare l’allenatore in viola, di fatto uscendo dalle soluzioni possibili per la panchina del Napoli.

Grosso e la Fiorentina: la mossa di Paratici

Come rivela Fabrizio Romano, la Fiorentina ha formalmente avvicinato Fabio Grosso per diventare il nuovo tecnico dalla prossima stagione. Il manager del Sassuolo rappresenta la scelta privilegiata del club toscano, che ha deciso di muoversi in anticipo sul mercato delle panchine. Paratici segue personalmente la trattativa, segnale dell’importanza attribuita all’operazione. La dirigenza viola ha già stabilito il contatto diretto con il Sassuolo, aprendo il dialogo per definire i dettagli dell’eventuale trasferimento.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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