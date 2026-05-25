Futuro Napoli, Grosso esce dalla lista di De Laurentiis? Arriva l’indiscrezione

Fabio Grosso diventa l’obiettivo principale della Fiorentina per la panchina della prossima stagione. I contatti con il Sassuolo sono già avviati e Fabio Paratici coordina direttamente la trattativa per portare l’allenatore in viola, di fatto uscendo dalle soluzioni possibili per la panchina del Napoli.
Grosso e la Fiorentina: la mossa di Paratici
Come rivela Fabrizio Romano, la Fiorentina ha formalmente avvicinato Fabio Grosso per diventare il nuovo tecnico dalla prossima stagione. Il manager del Sassuolo rappresenta la scelta privilegiata del club toscano, che ha deciso di muoversi in anticipo sul mercato delle panchine. Paratici segue personalmente la trattativa, segnale dell’importanza attribuita all’operazione. La dirigenza viola ha già stabilito il contatto diretto con il Sassuolo, aprendo il dialogo per definire i dettagli dell’eventuale trasferimento.