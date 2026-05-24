Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Conte sorprende tutti!

A breve in campo Napoli e Udinese si sfideranno al Maradona per l’ultima giornata di campionato. Azzurri che vogliono consolidare il secondo posto in classifica, friulani che vogliono chiudere il campionato dignitosamente contro una big della Serie A. Conte intanto sorprende tutti, in quella che molto probabilmente sarà la sua ultima formazione a Napoli, con De Bruyne che si accomoda nuovamente in panchina.
Conte sceglie ancora Elmas: il belga di nuovo dalla panchina
Dopo l’esclusione di Pisa, arriva anche quella del Maradona per Kevin De Bruyne, che partirà dalla panchina. Una scelta frutto anche dell’imminente Mondiale, alla quale KDB parteciperà con il suo Belgio. Non è da escludere però un utilizzo a gara in corso. Elmas e Alisson, dunque, aggireranno alle spalle dell’unica punta Hojlund. Di seguito le formazioni ufficiali:
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund
Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Miller, Zemura; Atta; Davis