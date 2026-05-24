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Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Conte sorprende tutti!

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Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Conte sorprende tutti!
Antonio Conte durante una partita del Napoli. Foto: ANSA
Antonio Conte, allenatore del Napoli, in panchina durante una partita

A breve in campo Napoli e Udinese si sfideranno al Maradona per l’ultima giornata di campionato. Azzurri che vogliono consolidare il secondo posto in classifica, friulani che vogliono chiudere il campionato dignitosamente contro una big della Serie A. Conte intanto sorprende tutti, in quella che molto probabilmente sarà la sua ultima formazione a Napoli, con De Bruyne che si accomoda nuovamente in panchina.

Conte sceglie ancora Elmas: il belga di nuovo dalla panchina

Dopo l’esclusione di Pisa, arriva anche quella del Maradona per Kevin De Bruyne, che partirà dalla panchina. Una scelta frutto anche dell’imminente Mondiale, alla quale KDB parteciperà con il suo Belgio. Non è da escludere però un utilizzo a gara in corso. Elmas e Alisson, dunque, aggireranno alle spalle dell’unica punta Hojlund. Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Miller, Zemura; Atta; Davis

 

 

Antonio Bruzzano, aspirante giornalista sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioNapoli, Rompipallone, SpazioJ, SpazioInter e SpazioMilan. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.

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