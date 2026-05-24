Napoli, ADL compie oggi 77 anni: gli auguri di Conte ma non solo

Aurelio De Laurentiis festeggia i 77 anni con messaggi di stima da Antonio Conte e dai giocatori azzurri, confermando il clima positivo attorno al presidente napoletano.

De Laurentiis: gli auguri di Conte e il rapporto con il mister

Antonio Conte ha inviato un messaggio al presidente del Napoli nel giorno del compleanno. L’allenatore ha detto: “Presidente auguri, sono 77! Dirle altri 100 di questi giorni mi sembra esagerato anche se potrebbe riuscirci vista la forza e l’energia che ha. Festeggi questo compleanno con la sua famiglia e con noi del Napoli”. Le parole del tecnico riflettono un rapporto consolidato tra i due, costruito sulla stima reciproca e su una visione comune del progetto azzurro.

Il messaggio non è una semplice formalità. Conte sottolinea esplicitamente l’energia e la forza di De Laurentiis, caratteristiche che il mister riconosce come fondamentali per guidare una squadra ambiziosa. L’auguri estesi anche a tutta la squadra indicano come il presidente sia percepito come figura centrale nell’ambiente partenopeo, non solo dal punto di vista gestionale ma anche umano.

Gli auguri della squadra: Di Lorenzo parla per tutti

Giovanni Di Lorenzo ha formulato gli auguri anche a nome di tutti i compagni. “Negli ultimi anni le abbiamo regalato qualche successo e speriamo nei prossimi di fare qualcosa d’importante”, ha dichiarato il capitano. Le parole del difensore azzurro riconoscono il percorso compiuto insieme e proiettano lo sguardo verso nuovi traguardi competitivi.

Di Lorenzo ha sottolineato come la squadra consideri De Laurentiis non un semplice presidente, ma un elemento attivo nel progetto sportivo. La promessa di fare qualcosa d’importante nei prossimi anni rispecchia l’impegno collettivo verso obiettivi ambiziosi, confermando la sintonia tra spogliatoio e vertici societari.

Verdone e i messaggi personali: il lato umano del presidente

Carlo Verdone ha inviato un auguro che rivela la dimensione personale del rapporto con De Laurentiis. “Non essere triste, sei sempre in movimento hai un’energia che fai paura. Vuol dire che ci tieni al tuo corpo”, ha scritto l’attore. Il messaggio mescola affetto e ironia, descrivendo un presidente tutt’altro che sedentario.

Verdone aggiunge una nota di consiglio benevolo: “Ogni tanto però datti una calmata, soprattutto quando facciamo le riunioni: è quello l’Aurelio che mi piace”. Il tono confidenziale testimonia un’amicizia che va oltre il calcio, radicata in esperienze condivise nel tempo. L’osservazione sulla Champions League conclude il messaggio con leggerezza: “Sei in Champions ma che ca..o vuoi di più dalla vita?”.

Ghoulam e Callejon: i ricordi dei protagonisti passati

Anche Faouzi Ghoulam ha voluto mandare auguri al presidente. “Lei è nella storia e sono sicuro che scriverà altre pagine di storia”, ha dichiarato l’ex difensore. Il messaggio riconosce il valore storico di De Laurentiis nel panorama calcistico napoletano, sottolineando come il suo operato abbia lasciato tracce indelebili.

José María Callejon ha mantenuto toni più formali ma ugualmente affettuosi, inviando auguri da parte della sua famiglia. Questi messaggi da ex giocatori confermano come De Laurentiis abbia instaurato legami duraturi con i protagonisti del Napoli, al di là della durata del rapporto professionale.

Il Napoli e il futuro: la continuità del progetto azzurro

Gli auguri ricevuti da De Laurentiis nel giorno del suo 77esimo compleanno riflettono uno stato di salute positivo del club partenopeo. L’assenza di polemiche e la convergenza di messaggi affettuosi da parte di Conte, della squadra e di figure storiche legate al Napoli indicano una situazione interna stabile. De Laurentiis continua a guidare il progetto azzurro con determinazione, circondato da collaboratori e giocatori che riconoscono il suo ruolo cruciale nel mantenimento della competitività del Napoli.