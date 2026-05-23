Napoli, un titolarissimo può rinnovare: accordo fino al 2028

Il Napoli si prepara ad una nuova rivoluzione in estate. Il cambio in panchina potrebbe portare tanti cambiamenti anche all’interno dell’organico. La dirigenza, però, vorrebbe trattenere alcuni capisaldi delle ultime stagioni. Uno di questi è sicuramente Stanislav Lobotka, che potrebbe rinnovare il suo contratto.

Accordo vicino per Lobotka: il fulcro tattico che il Napoli non molla

La dirigenza azzurra ha già avviato i contatti per prolungare il contratto del centrocampista slovacco, blindando il regista attorno al quale costruire il nuovo progetto. Come rivela Tuttosport, gli azzurri considerano Lobotka un elemento centrale per gli equilibri della squadra. La sua gestione del pallone, la capacità di dettare i tempi di gioco e l’esperienza accumulata negli ultimi anni lo rendono indispensabile negli schemi tattici.

Il rinnovo fino al 2028 rappresenta una dichiarazione di continuità tecnica. Indipendentemente da chi allenerà la squadra o quali volti usciranno dalla rosa, Lobotka rimarrà il pilastro della manovra. La dirigenza ha deciso di garantire stabilità nel centrocampo, mantenendo in organico giocatori affidabili e di personalità che non hanno bisogno di ambientamento.

Perché il Napoli non negozia su Lobotka

Quali alternative avrebbe il Napoli se non blindasse il regista slovacco? Nessuna credibile. Lobotka fornisce equilibrio e qualità alla manovra offensiva, due aspetti che non si comprano al mercato ma si costruiscono nel tempo. Perdere un giocatore di questa caratura significherebbe ricominciare da zero nel centrocampo, un lusso che il club non può permettersi.

I tifosi lo sanno già. Hanno visto come Lobotka trasforma il gioco quando è in campo, come ordina le transizioni, come pulisce i palloni sporchi. Non è un dettaglio tecnico: è la fondazione su cui il Napoli costruisce ogni partita. Il prolungamento fino al 2028 chiude ogni discussione di mercato. Lobotka resterà nel progetto azzurro indipendentemente dalle pressioni esterne, dalle offerte estere o dai cambiamenti di gestione. Il Napoli ha scelto di investire sulla continuità del centrocampo, mantenendo stabile il fulcro tattico della squadra e dando un segnale di solidità ai propri tifosi e ai compagni di squadra.