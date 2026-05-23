Napoli-Udinese, occhi puntati su due profili: osservati speciali al Maradona

Arthur Atta e Keinan Davis saranno osservati speciali domani al Maradona nella sfida tra Napoli e Udinese, con gli scout azzurri pronti a valutare i due friulani per il calciomercato estivo.

Arthur Atta: il centrocampista che costa troppo

Il centrocampista francese classe 2001 era già finito nel mirino della dirigenza partenopea durante l’autunno scorso, quando l’infortunio di André-Frank Zambo Anguissa aveva costretto gli azzurri a cercare rinforzi in mezzo al campo.

Atta ha convinto per personalità e potenziale di crescita, garantendo equilibrio e qualità nella gestione del pallone. L’ostacolo rimane economico: l’Udinese valuta il giocatore intorno ai 40 milioni di euro, cifra che il Napoli considera eccessiva per un centrocampista che non ha ancora consolidato il suo status a livello europeo.

Davis per l’eredità di Lukaku: il profilo ideale

Diverso il capitolo relativo a Keinan Davis. L’attaccante inglese dell’Udinese rappresenta il profilo perfetto per raccogliere l’eredità di Romelu Lukaku, il cui addio è ormai certo. Le caratteristiche fisiche e la duttilità offensiva di Davis lo rendono idoneo sia come titolare che come alternativa per far rifiatare altri attaccanti durante una stagione che si preannuncia impegnativa. Dopo una stagione positiva in Serie A, ha dimostrato di reggere da solo il peso dell’attacco.

Quale è il vantaggio di Davis rispetto ad altre soluzioni offensive? La sua capacità di adattarsi a diverse posizioni in avanti, garantendo libertà tattica e permettendo rotazioni intelligenti. Domani sera gli osservatori azzurri analizzeranno come Davis si comporta contro la difesa partenopea, cercando conferme sulla sua capacità di reggere il confronto a questo livello.