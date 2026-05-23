Allegri al Napoli? La mossa dell’agente: ecco cosa sta succedendo

Massimiliano Allegri rimane in orbita Napoli nonostante l’incertezza sul suo futuro al Milan. L’agente Giovanni Branchini continua a mantenere i contatti con il ds Manna, come rivela ‘Il Mattino’.
Allegri-Napoli: Branchini tiene aperta la porta
De Laurentiis non si ferma a Sarri o a Italiano. La ricerca del sostituto di Conte procede su più fronti e Allegri rappresenta il piano B concreto della dirigenza partenopea. Il Milan non ha ancora comunicato il rinnovo fino al 2028, nonostante le voci insistenti. Proprio questa incertezza crea lo spazio che Branchini sfrutta per mantenere viva l’opzione Napoli.
L’agente storico di Max conosce bene l’ambiente azzurro e sa quali leve azionare. Non ha chiuso nessuna porta. Continua a comunicare con Manna, alimentando una possibilità che il Milan non ha ancora blindato. Se il prolungamento rossonero dovesse concretizzarsi, la strada si chiuderebbe. Ma finché non accade, Branchini lavora per tenere vivo lo scenario napoletano.
Italiano e Sarri: gli altri scenari del casting
Vincenzo Italiano non è ancora stato contattato direttamente dal Napoli, anche se l’ipotesi circola da tempo. Il Bologna non ha comunque aperto alla cessione dell’allenatore. Maurizio Sarri rimane la prima scelta, ma continua a tentennare sulla decisione del suo futuro. De Laurentiis, consapevole che nessuno dei tre candidati è completamente libero, procede con cautela.
La situazione si sblocca solo quando il Milan comunicherà ufficialmente il rinnovo di Allegri o quando Sarri e/o Italiano avranno deciso il loro prossimo capitolo. Nel frattempo, Branchini tiene vivo lo spiraglio. Il Napoli non accelera, aspetta gli sviluppi e mantiene aperte tutte le opzioni. L’estate del Napoli si giocherà su questi equilibri fragili, dove l’agente di Allegri continua a rappresentare una variabile tutt’altro che scontata.