Napoli, dalla lista per il post Conte esce Sarri: ecco il preferito di ADL

Allegri rimane l’opzione ideale nella visione del Napoli per il dopo Conte, mentre Sarri accelera verso Bergamo con un’offerta di tre milioni netti annui dall’Atalanta.

Napoli: Allegri in cima alla lista dei sostituti di Conte

Domenicar sarà la fine di un’esperienza che ha consumato energie significative sulla panchina azzurra. Il tecnico salentino non riceverà alcuna buonuscita, chiudendo così una parentesi intensa nel progetto partenopeo. La dirigenza ha già definito il profilo cercato per il successore: un gestore di spogliatoio capace di amministrare il gruppo senza richiedere gli stessi investimenti emotivi e organizzativi della gestione Conte. In questa prospettiva, Allegri rappresenta la soluzione prioritaria. Non è però l’unica strada: Grosso e Italiano rimangono alternative concrete, ma nessuna decisione è stata ancora formalizzata. L’incertezza persiste perché le scelte dipendono anche dalle disponibilità e dalle volontà di ciascun candidato, questione che si chiarirà soltanto nei prossimi giorni.

Sarri-Atalanta: la trattativa che accelera verso la firma

Mentre il Napoli valuta i propri scenari, Sarri ha già ricevuto una proposta scritta dall’Atalanta e il quadro si fa concreto. L’intesa con Giuntoli, direttore sportivo bergamasco, facilita le trattative. L’offerta economica è sostanziosa: tre milioni di euro netti annui con contratto di lunga durata, a testimonianza dell’impegno dell’Atalanta nel costruire un progetto strutturato intorno al tecnico toscano. La sensazione diffusa è che Sarri possa accettare la proposta, anche se resta prudente attendere l’inizio della prossima settimana per ufficializzare le scelte definitive. L’Atalanta ha accelerato i tempi e messo sul piatto risorse importanti per convincere Sarri a guidare il loro prossimo ciclo.

Le due trattative procedono su binari paralleli senza interferenze dirette. Il Napoli costruisce il proprio scenario di ricambio, considerando diverse opzioni tattiche e gestionali per il futuro. Allegri incarna la continuità con un approccio meno dispendioso rispetto a Conte, mentre Sarri trova nella proposta dell’Atalanta una soluzione economicamente vantaggiosa e progettualmente ambiziosa. Entro i prossimi giorni il mercato degli allenatori in Serie A registrerà mosse decisive che coinvolgeranno sia il Napoli che i bergamaschi.