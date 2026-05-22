Vergara, la Premier League chiama: offerti 30 milioni al Napoli

Il Napoli si trova al centro di cruciali manovre di mercato, divise tra la valorizzazione dei propri giovani talenti e il consolidamento dei pilastri della rosa attuale. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, i riflettori sono puntati sul gioiello Antonio Vergara, finito nel mirino della Premier League. La dirigenza partenopea è chiamata a gestire uno dei migliori prospetti della sua rosa, e capire se cedere alle lusinghe dei club esteri o puntare fortemente sul proprio gioiello.

L’offerta per Vergara

Il giovane Antonio Vergara è diventato l’oggetto del desiderio sul mercato internazionale. Un importante club inglese ha infatti presentato un’offerta cospicua, stimata attorno ai 25-30 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni del talento azzurro. Sul giocatore, tuttavia, non ci sono solo le sirene britanniche: anche due club di Serie A hanno avviato i primi contatti. Il Napoli, che aveva già avviato i colloqui per il rinnovo nei mesi scorsi, valuta attentamente la situazione ed è pronto a sedersi al tavolo delle trattative.

Vergara, resosi protagonista a sorpresa con il Napoli in questa stagione, è stato la luce in fondo al tunnel nel periodo buio per gli infortuni dei partenopei. Purtroppo un brutto infortunio alla pianta del piede non gli ha fatto solo saltare il finale di stagione con il Napoli, ma ha anche impedito la classe 2003 di rispondere alla convocazione in nazionale di Mister Gattuso. Inoltre, il talento azzurro sarà anche chiamato alla prova della maturità se dovesse restare al Napoli, visto che ci sarà una nuova guida tecnica che potrebbe richiedere all’esterno nuovi compiti rispetto a quelli di Antonio Conte.