Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, Conte non abbassa l’attenzione per l’Udinese: lo ha chiesto alla squadra!

di
Napoli, Conte non abbassa l’attenzione per l’Udinese: lo ha chiesto alla squadra!
Conte in panchina durante la partita del Napoli
Antonio Conte in panchina con le braccia conserte durante una partita del Napoli

Il Napoli si è ritrovato oggi a Castel Volturno per la grigliata di fine stagione insieme allo staff tecnico. Un momento sereno, tra sorrisi e clima disteso, che però potrebbe rappresentare anche uno degli ultimi appuntamenti di Antonio Conte da allenatore azzurro. Nonostante questo scenario, l’attenzione resta completamente focalizzata sul campo e sulla sfida contro l’Udinese, ultima gara stagionale allo stadio Diego Armando Maradona.

Grigliata a Castel Volturno, ma il focus resta sul campo

La giornata vissuta a Castel Volturno è stata utile per allentare leggermente la pressione accumulata durante la stagione. Staff e giocatori del Napoli hanno condiviso alcune ore insieme in un clima conviviale, ma senza perdere di vista l’obiettivo finale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte ha deciso di mantenere alta la concentrazione del gruppo fino all’ultimo minuto della stagione. Per questo motivo il tecnico avrebbe scelto di mandare la squadra in ritiro già dalla serata di sabato, così da preparare nel dettaglio la sfida contro l’Udinese.

Una scelta che conferma il metodo di lavoro dell’allenatore, da sempre molto attento alla gestione mentale delle ultime partite.

Il Napoli vuole blindare il secondo posto

La sfida contro l’Udinese sarà decisiva per chiudere il campionato nel migliore dei modi. Il Napoli vuole difendere il secondo posto in Serie A e regalare un’ultima soddisfazione ai tifosi del Maradona.

Conte non sembra intenzionato a concedere distrazioni. L’allenatore salentino continua a trasmettere alla squadra la stessa intensità mostrata per tutta la stagione. È questa la filosofia che accompagna il finale di stagione del Napoli, in attesa di capire quale sarà il futuro della panchina azzurra nelle prossime settimane.

Antonio Conte gesticola dalla panchina durante una partita, indossando tuta nera
Conte impartisce direttive dalla panchina durante la partita

Domenica l’addio

Con molta probabilità, al termine del match contro l’Udinese, Conte dovrebbe riservare ai propri tifosi un ultimo saluto. Poi, come di consueto, ci sarà l’annuncio sul divorzio in casa Napoli. O meglio, è quello che si evince in questi giorni.

Il tecnico potrà così scegliere il suo futuro: l’Italia è una panchina molto calda, ma occhio anche ad altri club di Serie A.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioNapoli dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio napoletano e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

Gestione cookie