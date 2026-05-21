Napoli, Conte non abbassa l’attenzione per l’Udinese: lo ha chiesto alla squadra!

Il Napoli si è ritrovato oggi a Castel Volturno per la grigliata di fine stagione insieme allo staff tecnico. Un momento sereno, tra sorrisi e clima disteso, che però potrebbe rappresentare anche uno degli ultimi appuntamenti di Antonio Conte da allenatore azzurro. Nonostante questo scenario, l’attenzione resta completamente focalizzata sul campo e sulla sfida contro l’Udinese, ultima gara stagionale allo stadio Diego Armando Maradona.
Grigliata a Castel Volturno, ma il focus resta sul campo
La giornata vissuta a Castel Volturno è stata utile per allentare leggermente la pressione accumulata durante la stagione. Staff e giocatori del Napoli hanno condiviso alcune ore insieme in un clima conviviale, ma senza perdere di vista l’obiettivo finale.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte ha deciso di mantenere alta la concentrazione del gruppo fino all’ultimo minuto della stagione. Per questo motivo il tecnico avrebbe scelto di mandare la squadra in ritiro già dalla serata di sabato, così da preparare nel dettaglio la sfida contro l’Udinese.
Una scelta che conferma il metodo di lavoro dell’allenatore, da sempre molto attento alla gestione mentale delle ultime partite.
Il Napoli vuole blindare il secondo posto
La sfida contro l’Udinese sarà decisiva per chiudere il campionato nel migliore dei modi. Il Napoli vuole difendere il secondo posto in Serie A e regalare un’ultima soddisfazione ai tifosi del Maradona.
Conte non sembra intenzionato a concedere distrazioni. L’allenatore salentino continua a trasmettere alla squadra la stessa intensità mostrata per tutta la stagione. È questa la filosofia che accompagna il finale di stagione del Napoli, in attesa di capire quale sarà il futuro della panchina azzurra nelle prossime settimane.
Domenica l’addio
Con molta probabilità, al termine del match contro l’Udinese, Conte dovrebbe riservare ai propri tifosi un ultimo saluto. Poi, come di consueto, ci sarà l’annuncio sul divorzio in casa Napoli. O meglio, è quello che si evince in questi giorni.
Il tecnico potrà così scegliere il suo futuro: l’Italia è una panchina molto calda, ma occhio anche ad altri club di Serie A.