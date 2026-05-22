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Sarri verso Bergamo, e adesso? Il Napoli senza allenatore

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Sarri verso Bergamo, e adesso? Il Napoli senza allenatore
Maurizio Sarri osserva dalla panchina durante la partita
Maurizio Sarri in panchina con giubbotto nero e occhiali, durante una partita

Il Napoli e Antonio Conte si separeranno dopo l’ultima giornata di questo campionato. L’allenatore azzurro saluterà i tifosi al Maradona dopo un biennio vincente. Il compito di Aurelio De Laurentiis è quello di trovare un nuovo allenatore capace di portare avanti il progetto. Molto probabilmente, però, non sarà Maurizio Sarri.

Sarri e l’Atalanta: la scelta è fatta

Sarri ha deciso di accettare la proposta dell’Atalanta e non del Napoli: secondo il “Corriere dello Sport”, il tecnico livornese avrebbe scelto il progetto della Dea, convinto dal lavoro di Cristiano Giuntoli e dalla struttura dirigenziale. La decisione è ormai cristallizzata. Sarri ha individuato in Bergamo la destinazione giusta per il suo prossimo capitolo professionale.

Il tecnico ha valutato attentamente il progetto presentato dai bergamaschi e ha optato per Antonio Percassi e la sua società rispetto alle altre opzioni sul tavolo. Prima di ufficializzare l’accordo, sarà necessario risolvere la situazione contrattuale con la Lazio: il biennale in essere richiede una rescissione anticipata che consentirebbe a Sarri di liberarsi completamente dai biancocelesti.

Maurizio Sarri a bordocampo durante una partita, con la mano al viso in atteggiamento concentrato
Maurizio Sarri a bordocampo. Foto: ANSA

De Laurentiis rimane senza allenatore

Per il Napoli si tratta di un’altra delusione nel valutare i candidati alla panchina. Aurelio De Laurentiis aveva intavolato una trattativa con Sarri, ma il tecnico ha preferito accettare il progetto dell’Atalanta. La scelta rappresenta un cambio di rotta significativo nei piani del presidente partenopeo, che dovrà ora accelerare su altri candidati. I nomi circolati nelle ultime settimane includono figure alternative, ma il mancato arrivo di Sarri costringe la dirigenza napoletana a valutazioni diverse. La panchina azzurra resta scoperta e il tempo per individuare il successore di Conte inizia a stringere.

Quale era il valore della proposta del Napoli per Sarri? De Laurentiis aveva riconosciuto pieni poteri al tecnico nella gestione della squadra e aveva messo a disposizione risorse significative per il mercato. Tuttavia, la struttura organizzativa dell’Atalanta, con Giuntoli direttore sportivo e Percassi a coordinare il progetto globale, ha rappresentato un elemento di attrazione maggiore per il livornese rispetto alla situazione partenopea.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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