Panchina Napoli, non solo Sarri e Allegri: quotazioni in ascesa per una terza pista!

Raffaele Palladino entra nella corsa per la panchina del Napoli. Secondo quanto rivela Valter De Maggio nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, le quotazioni del tecnico dell’Atalanta sono in clamorosa ascesa negli ultimi giorni.

Palladino: il nome che sorprende nella lista De Laurentiis

De Laurentiis monitora da due anni il percorso di Palladino e lo ha già contattato in passato, quando la permanenza di Conte non era ancora certa. Ora, con lo scenario post-Conte che si delinea concretamente, il tecnico atalantino torna prepotentemente in primo piano come alternativa credibile ai nomi più noti.

La lista azzurra comprende Maurizio Sarri, Max Allegri e Vincenzo Italiano. Ma il quadro si complica: Sarri è seguito anche dall’Atalanta, dove Giuntoli arriverà come nuovo direttore sportivo. Allegri non è detto che lasci il Milan, mentre Italiano piace da tempo, ma non risultano contatti ufficiali con il Bologna.

Napoli-Atalanta: il doppio intrigo Sarri e Giuntoli

Qual è lo scenario più probabile? Tra i due litiganti per Sarri esce il terzo nome. Palladino rappresenta la soluzione che De Laurentiis conosce bene, avendo monitorato il suo lavoro all’Atalanta. Un tecnico che ha già superato il primo colloquio con la società partenopea, riducendo i tempi di valutazione.

L’Atalanta non tratterà Palladino, come conferma l’interesse bergamasco per Sarri. La situazione rimane fluida, ma l’ascesa delle quotazioni del tecnico bergamasco segnala una nuova direzione nelle scelte di De Laurentiis. Il prossimo mese sarà decisivo per capire se Palladino diventerà davvero il prescelto del Napoli o se prevarrà uno dei candidati più quotati al momento.