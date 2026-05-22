Napoli, l’agente rivela sul futuro di Meret: “Dipende da questo”

Alex Meret rimane in bilico tra permanenza e addio al Napoli. Il futuro del portiere dipende interamente da Antonio Conte: se l’allenatore dovesse lasciare, tutto cambierà per l’estremo difensore azzurro.

Meret e il ballottaggio con Milinkovic-Savic: la stagione che ha deciso tutto

La stagione appena conclusa ha trasformato la situazione del portiere italiano. Il minutaggio è crollato a causa della dualità con Vanja Milinkovic-Savic, e un infortunio ha ulteriormente complicato la competizione tra i due. Federico Pastorello, agente di Meret, ha parlato senza filtri della situazione durante la presentazione del Golden Boy a Solomeo.

Presente alla presentazione del Golden Boy di Solomeo, Pastorello ha chiarito che qualsiasi decisione sul futuro di Meret dipenderà dalla permanenza di Conte sulla panchina azzurra. Non è un dettaglio, ma una linea di confine netta che il procuratore ha tracciato pubblicamente.

Pastorello e Conte: il conflitto che blocca il mercato di Meret

Il rapporto tra l’agente e il tecnico del Napoli è deteriorato da tempo. Pastorello ha affermato: “Vedremo se sarà confermato il fatto che Conte vada via, questa è una variabile importante sul prendere decisioni. Sul ballottaggio con Milinkovic-Savic, Conte era stato molto chiaro, purtroppo poi Alex ha avuto un infortunio che lo ha tolto da questa competizione. Bisognerà fare delle valutazioni, ma andrà visto chi ci sarà come tecnico. Dovesse rimanere Conte, parleremo“.

Le parole sono inequivocabili. Se Conte resta, Pastorello siederà al tavolo con il Napoli per discutere il ruolo di Meret. Se Conte se ne va, tutto si riapre. Non è una minaccia velata, ma una dichiarazione di intenti che pone il dossier portiere al centro delle dinamiche di mercato estivo.

Lo scenario futuro: due strade completamente diverse

La permanenza di Conte comporterebbe una trattativa complessa tra Pastorello e il club. Il portiere azzurro dovrebbe accettare una situazione di concorrenza che non gli ha garantito spazio nell’ultima stagione. Se invece il tecnico dovesse partire, Meret potrebbe valutare altre destinazioni, spingendo il Napoli a cercare soluzioni alternative tra i pali.

Il calciomercato del Napoli rimane sospeso in attesa della decisione più importante: quella su Conte. Fino a quando questa incertezza persisterà, anche il futuro di Meret resterà in sospeso, con Pastorello che mantiene il controllo della situazione attraverso dichiarazioni pubbliche che vincolano ogni valutazione al destino dell’allenatore.