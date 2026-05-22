Napoli, il post Conte cambia i piani anche dei rientri? In due verranno valutati attentamente

Rafa Marin torna dal prestito al Villarreal con intenzione di restare: il Napoli programma la difesa per la prossima stagione e valuterà anche Luca Marianucci durante il ritiro estivo.
Marin dal Villarreal: il ritorno che cambia la difesa azzurra
Il difensore spagnolo, come riporta Il Mattino, concluderà l’esperienza in prestito e il club partenopeo intende trattenerlo stabilmente in rosa. La scelta rappresenta una continuità progettuale dopo l’anno in Spagna. Il nuovo tecnico avrà il compito di integrarlo nelle dinamiche difensive della squadra e valutare il suo impiego nella formazione titolare.
Non si tratta di una rivoluzione nel reparto arretrato. Il Napoli mantiene un approccio cauto, senza stravolgimenti immediati. Restano sondaggi per Mario Gila della Lazio, ma senza sviluppi concreti al momento. L’attenzione rimane anche su profili giovani come Karim Coulibaly del Werder Brema, classe 2008, finito nel mirino dello scouting azzurro ma già oggetto di un’asta internazionale.
Marianucci: la decisione arriverà al ritiro estivo
Il club valuterà il difensore durante la preparazione estiva e prenderà una decisione definitiva sulla sua permanenza. La permanenza a Torino resta, però, una possibilità, ma la decisione finale spetterà solo al nuovo allenatore del Napoli. Il ritiro diventerà il banco di prova per comprendere se proseguire insieme o cercare altre soluzioni di mercato.
La strategia difensiva del Napoli per il prossimo campionato passa attraverso questi rientri dai prestiti e poche operazioni mirate. Marin rappresenta una certezza tattica già conosciuta dall’ambiente, mentre Marianucci e gli eventuali nuovi innesti completeranno il quadro. Il nuovo allenatore avrà piena libertà di scelta per costruire una difesa competitiva in Serie A e nelle competizioni europee.