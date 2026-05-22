Napoli, De Laurentiis ha un preferito per il dopo Conte: avviati i primi contatti

Simone Inzaghi finisce nel mirino del Napoli come erede di Conte: secondo SportMediaset, De Laurentiis avrebbe avviato i primi contatti telefonici con l’allenatore dell’Al Hilal per testare la fattibilità di un ritorno in Italia.

Napoli: il contatto di De Laurentiis e l’ostacolo economico

De Laurentiis ha deciso di muoversi concretamente. Un primo contatto telefonico tra il presidente azzurro e Inzaghi rappresenta il primo segnale tangibile di una possibile operazione. L’allenatore, nelle rare dichiarazioni rilasciate dopo l’addio alla Serie A, ha sempre affermato di trovarsi bene a Riad e di non avere intenzioni di ritorno immediato. Tuttavia, le voci che circolano intorno al suo nome suggeriscono una situazione più fluida di quanto dichiarato pubblicamente.

L’ostacolo resta l’ingaggio: Inzaghi percepisce circa 25 milioni di euro annui in Arabia Saudita. Una cifra spropositata per gli standard della Serie A, anche per una piazza prestigiosa come Napoli. Questa differenza retributiva trasforma qualsiasi negoziazione in una sfida quasi insormontabile sul piano economico.

Lo scenario futuro dipende da due variabili concrete. Se l’Al Hilal dovesse decidere di separarsi da Inzaghi, il club avrebbe margini per ridiscutere l’ingaggio. Se invece il Napoli trovasse risorse economiche aggiuntive, potrebbe provare a colmare il divario salariale. Per ora, la panchina del Napoli rimane aperta a candidature alternative, come Vincenzo Italiano, ma il nome di Simone Inzaghi continua a circolare nei piani di De Laurentiis per il dopo Conte.