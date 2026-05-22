Lucca e Lang, seconda possibilità a Napoli: c’è la richiesta di ADL

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta delineando le strategie di mercato per il futuro del club, concentrandosi in particolare sulla gestione dei calciatori che rientreranno dai rispettivi prestiti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la volontà della società azzurra è quella di rivalutare e rivitalizzare alcuni elementi della rosa che finora non hanno reso secondo le aspettative, considerandoli come veri e propri nuovi acquisti per la squadra.

Il futuro di Lucca, Noa Lang e gli altri nodi di mercato

Tra i nomi principali da recuperare spiccano quelli di Lucca e Noa Lang. Il primo, valutato ben 35 milioni di euro, è reduce da un rendimento decisamente negativo durante la sua esperienza nella Premier League. Per quanto riguarda l’esterno olandese, dopo una parentesi poco brillante sotto la guida tecnica di Antonio Conte, ha mostrato soltanto qualche isolato lampo di talento con la maglia del Galatasaray, club che ha già manifestato l’intenzione di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

La gestione del “piccolo esercito” dei rientranti prevede però strategie differenti per gli altri esuberi della rosa partenopea. Calciatori come Ngonge e Lindstrom, pagati rispettivamente 20 e 30 milioni di euro, non resteranno a Napoli e verranno nuovamente girati in prestito altrove, o meglio ancora ceduti per cercare maggiorecontinuità. Discorso diverso, invece, per il centrocampista svedese Cajuste, il cui futuro sembra ormai tracciato: l’Ipswich è pronto a esercitare il riscatto definitivo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.