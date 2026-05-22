Il Real Madrid piomba sul titolare del Napoli: la situazione

Bastoni stuzzica il Real Madrid di Mourinho: l’Inter valuta 70 milioni per il difensore, il Napoli rischia di perdere Buongiorno nella trattativa che potrebbe rivoluzionare il mercato difensivo italiano.
Bastoni nel mirino di Mourinho: l’Inter fissa il prezzo
José Mourinho ha scelto Alessandro Bastoni come perno della difesa che intende ricostruire al Real Madrid. Il tecnico portoghese mira al centrale nerazzurro, consapevole che l’Inter potrebbe cederlo per una cifra importante: circa 70 milioni di euro. Le partenze di Alaba, Carvajal e Rudiger a parametro zero rendono Bastoni un obiettivo concreto per i Blancos, che dispongono dei mezzi economici per soddisfare le richieste della società milanese.
Il difensore ha manifestato il desiderio di rimanere a Milano, eppure l’interesse del Barcellona e ora l’offensiva del Real Madrid potrebbero modificare gli equilibri. Bastoni valuterebbe una proposta di tale calibro, soprattutto se proveniente da Mourinho. L’Inter, dal canto suo, incasserebbe una cifra che le consentirebbe di finanziare operazioni importanti in difesa.
Il Napoli e Buongiorno: la pedina che l’Inter vuole
Alessandro Buongiorno rappresenta il nome individuato dall’Inter come sostituto di Bastoni. Il centrale del Napoli attirebbe la dirigenza nerazzurra grazie alla stima di Chivu, ex difensore e oggi dirigente interista. Tuttavia, strappare Buongiorno agli azzurri non sarà semplice: De Laurentiis lo considera un punto fermo della rosa, sebbene non incedibile.
Quale cifra potrebbe convincere il Napoli? Servirebbero almeno 35-40 milioni di euro per aprire una trattativa seria. La decisione finale dipenderà dalla scelta dell’allenatore che guiderà i partenopei nella prossima stagione. Un nuovo tecnico potrebbe rivalutare la posizione di Buongiorno, aprendo scenari diversi. L’estate potrebbe trasformare il difensore napoletano in una risorsa cedibile, trascinando il Napoli in una trattativa che coinvolgerebbe direttamente l’Inter.
Il domino del calciomercato italiano inizia a muoversi: la partenza di Bastoni verso Madrid potrebbe innescare una catena di movimenti che coinvolge direttamente il calciomercato Napoli. Buongiorno rimane il profilo più appetibile per i nerazzurri, e se Mourinho accelera per il centrale interista, gli azzurri dovranno difendere il loro difensore con determinazione o accettare un’offerta che potrebbe finanziare il mercato estivo.