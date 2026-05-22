Futuro McTominay, Manna incontra lo scozzese: la decisione sul rinnovo

Scott McTominay è sicuramente il volto principale del Napoli di Antonio Conte. Quando si penserà al biennio del tecnico pugliese, sarà impossibile non ricordare il centrocampista scozzese. Un biennio vincente, nel quale l’ex United ha collezionato numeri da record. La volontà del direttore sportivo, e della società tutta, è quella di trattenere a lungo McTominay a Napoli. L’esito dell’incontro con Manna è stato positivo.

Manna incontra McTominay: in ballo il rinnovo

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Giovanni Manna avrebbe incontrato McTominay mercoledì sera. Si è parlato di futuro, dato che il contratto dello scozzese è in scadenza nel 2028. Il tempo c’è, ma il rinnovo va firmato nei prossimi mesi. Secondo il quotidiano romano, i segnali sarebbero inequivocabili: la volontà, da entrambe le parti, è quella di proseguire insieme per provare a vincere ancora.

Numeri da record per Scott: è lui il futuro del Napoli

Quello di quest’anno è stato il miglior McTominay di sempre: dieci gol in campionato e quattro in Champions League, mai così tanti prima d’ora. In più, in soli due anni, ha eguagliato un record che apparteneva a Marek Hamsik: è il secondo centrocampista della storia azzurra a chiudere due stagioni in doppia cifra in Serie A. Numeri da record per un calciatore simbolo di un Napoli che è tornato a vincere e non ha intenzione di fermarsi.