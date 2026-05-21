Napoli infastidito da Sarri: cosa sta succedendo e la decisione di De Laurentiis

Maurizio Sarri allontana il Napoli con i suoi tentennamenti: secondo Sky Sport, la dirigenza azzurra si irrigidisce e valuta tre alternative concrete.

Napoli infastidito dal tecnico

Le riflessioni di Maurizio Sarri hanno raffreddato gli entusiasmi del Napoli. Come rivela Sky Sport, il tecnico toscano continua a riflettere sulla proposta partenopea mentre l’Atalanta lo corteggia con forza tramite Giuntoli. De Laurentiis non accetta di essere una scelta secondaria. Il club vuole sentirsi la priorità assoluta di un allenatore, non una opzione tra tante. I tentennamenti del tecnico hanno trasformato il dialogo in una negoziazione scomoda.

Il Napoli non rimane passivo. La dirigenza azzurra ha iniziato a scandagliare il mercato allenatori con maggiore intensità: Massimiliano Allegri resta in lista, anche se il Milan deve ancora deciderne il futuro o Vincenzo Italiano, in forte crescita nelle preferenze di De Laurentiis, che lo stima da anni. Fabio Grosso completa il quadro dei profili valutati seriamente dalla società.

Maurizio Sarri dalla panchina durante la partita

Allegri, Italiano e Grosso: il piano B del Napoli

La dirigenza ha accelerato su altri nomi perché non intende attendere ulteriormente. Allegri porta esperienza ma vincoli legati al Milan. Italiano offre calcio propositivo e una crescita progressiva. Grosso rappresenta un’alternativa più defilata e soprattutto innovativa. Il Napoli non ha fretta di decidere, ma ha fretta di capire chi davvero vuole sedere sulla panchina azzurra senza dubbi.

La situazione con Sarri rimane aperta ma il clima è cambiato. Il tecnico toscano dovrà decidere rapidamente se il Napoli è la sua scelta vera oppure un’opzione di ripiego. Intanto De Laurentiis monitora le alternative e non esclude di sorprendere con una decisione diversa dalle tre candidate principali.