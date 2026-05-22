“Ci incontreremo a metà settimana”, Italiano apre alla panchina del Napoli? Il chiarimento del tecnico

Vincenzo Italiano ha scelto il silenzio sul futuro al Bologna: nessuna dichiarazione prima della sfida con l’Inter di sabato 23 maggio, nessun annuncio sul contratto. L’incontro con la società arriverà dopo il fischio finale.
Italiano e il Bologna: l’incontro rinviato a dopo l’Inter
In conferenza stampa, l’allenatore ha chiarito i tempi della discussione con la proprietà. L’appuntamento è fissato a metà settimana, quando i rossoblù avranno già affrontato l’Inter già campione d’Italia al Dall’Ara. Niente fretta, niente pressioni. Italiano vuole concentrarsi solo sulla partita, lasciando le questioni contrattuali in secondo piano.
La scelta di rinviare tutto è consapevole:
“Non ci sono novità. Dopo la partita, a metà settimana, ci incontreremo con la società. Lasciamo perdere, per gli allenatori contano di più i rapporti umani. L’importante è avere le idee chiare ed essere lucidi su cosa ci vuole”.
Dunque non c’è fretta per ora di accelerare, rimandando tutto il discorso a metà settimana prossima e a campionato finito. Il Napoli resta vigilia, mentre valuta tutte le opzioni sul piatto.