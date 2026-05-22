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“Ci incontreremo a metà settimana”, Italiano apre alla panchina del Napoli? Il chiarimento del tecnico

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“Ci incontreremo a metà settimana”, Italiano apre alla panchina del Napoli? Il chiarimento del tecnico
Vincenzo Italiano durante la conferenza stampa con la divisa del Bologna
Vincenzo Italiano in conferenza stampa con la divisa del Bologna

Vincenzo Italiano ha scelto il silenzio sul futuro al Bologna: nessuna dichiarazione prima della sfida con l’Inter di sabato 23 maggio, nessun annuncio sul contratto. L’incontro con la società arriverà dopo il fischio finale.

Italiano e il Bologna: l’incontro rinviato a dopo l’Inter

In conferenza stampa, l’allenatore ha chiarito i tempi della discussione con la proprietà. L’appuntamento è fissato a metà settimana, quando i rossoblù avranno già affrontato l’Inter già campione d’Italia al Dall’Ara. Niente fretta, niente pressioni. Italiano vuole concentrarsi solo sulla partita, lasciando le questioni contrattuali in secondo piano.

Italiano in panchina durante una partita del Bologna
Vincenzo Italiano in panchina con il Bologna. Fonte: ANSA

La scelta di rinviare tutto è consapevole:

Non ci sono novità. Dopo la partita, a metà settimana, ci incontreremo con la società. Lasciamo perdere, per gli allenatori contano di più i rapporti umani. L’importante è avere le idee chiare ed essere lucidi su cosa ci vuole”.

Dunque non c’è fretta per ora di accelerare, rimandando tutto il discorso a metà settimana prossima e a campionato finito. Il Napoli resta vigilia, mentre valuta tutte le opzioni sul piatto.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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