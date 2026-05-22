Addio Lukaku, il Napoli ha fretta: due club interessati

l calciomercato estivo del Napoli si accende attorno al futuro di Romelu Lukaku. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Mattino, il Napoli è fortemente intenzionato a monetizzare la cessione dell’attaccante belga per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno. Con un solo anno di contratto residuo e un ingaggio pesante da 8,5 milioni di euro, la dirigenza partenopea sta pianificando un incontro decisivo all’inizio della prossima settimana per stabilire definitivamente il prezzo del cartellino.

Il futuro di Lukaku: tra addio al Napoli e sirene estere

Le manovre per la cessione del centravanti belga entreranno nel vivo nei prossimi giorni, quando l’agente Pastorello incontrerà il direttore sportivo Manna. Il Napoli, che aveva investito 30 milioni di euro per il calciatore, valuta anche l’ipotesi di una rescissione contrattuale, ma molto dipenderà dalle prestazioni del giocatore al prossimo Mondiale. Un eventuale rilancio con la maglia del Belgio potrebbe infatti favorire le casse azzurre, aumentando il valore del suo cartellino.

La certezza assoluta è che l’attaccante lascerà l’Italia, e diverse big europee si stanno già muovendo nell’ombra per accaparrarsi le sue prestazioni. Il Fenerbahce sta attualmente tentando il giocatore con un’offerta economica importante, rappresentando una pista concreta per il suo futuro. Tuttavia, bisogna prestare massima attenzione anche all’inserimento del Porto, dove la presenza del tecnico Farioli potrebbe giocare un ruolo decisivo nel convincere il belga ad accettare il trasferimento.