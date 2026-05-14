Napoli, già segnato il futuro di Lukaku? Arrivata la decisione

La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli sembra ormai arrivata al capolinea. Dopo lo Scudetto vinto nella scorsa stagione, il belga e la squadra partenopea si separeranno a fine stagione. Federico Pastorello, agente dell’attaccante belga, sta già esplorando alternative concrete: Arabia Saudita, Turchia e MLS sono le destinazioni prioritarie.

Lukaku-Napoli, addio confermato: i dettagli

L’avventura dell’attaccante belga in azzurro si concluderà a giugno. Secondo quanto rivela Il Corriere del Mezzogiorno, la cessione è ormai certa: il club partenopeo ha già deciso di non rinnovare il rapporto con il centravanti. Pastorello non perde tempo e inizia a contattare i principali mercati internazionali per trovare una soluzione all’altezza del giocatore.

Le tre destinazioni sul tavolo del procuratore rispondono a logiche diverse. Arabia Saudita e MLS rappresentano opportunità economiche importanti, con ingaggi significativi e visibilità mediatica globale. La Turchia, invece, offre un campionato competitivo dove Lukaku potrebbe ancora giocare ad alti livelli agonistici. Il ritorno all’Anderlecht è già escluso: il club belga non rientra nei piani né del giocatore né del suo entourage.

Pastorello al lavoro: tre mercati concreti per Lukaku

L’agente muove i primi passi verso soluzioni definitive. La Saudi League attrae sempre più calciatori di grande caratura, offrendo contratti pluriennali con cifre importanti. La MLS statunitense rappresenta invece una piattaforma internazionale dove il belga potrebbe costruire un nuovo capitolo della carriera. La Super Lig turca completa il quadro con squadre blasonate e competizioni europee di rilievo. Pastorello conosce bene questi mercati e sa come muoversi per ottenere le migliori condizioni.

Il Napoli intanto prepara la rifondazione dell’attacco. L’addio di Lukaku libera risorse significative nel bilancio e consente al club di pianificare nuovi investimenti. La decisione arriva dopo una stagione complessa per l’attaccante, che non ha sempre trovato continuità nell’assetto tattico partenopeo. L’estate 2026 vedrà Lukaku lontano dall’Italia e Pastorello avrà il compito di individuare la piazza più adatta tra Arabia, Turchia e America.