ULTIM’ORA – Sfuma il ritorno di Sarri? È in chiusura con un altro club!

Il futuro della panchina del Napoli è tutto da scrivere. Dopo le notizie sull’addio ormai prossimo di Antonio Conte, si è aperto il toto-nomi per il nuovo allenatore. Tra i papabili figurava anche una vecchia conoscenza del mondo azzurro come Maurizio Sarri, già alla guida della squadra tra il 2015 e il 2018, ma le ultime indiscrezioni allontanano drasticamente questa ipotesi.

Futuro Sarri, notizia a sorpresa: accordo vicino, c’è l’indiscrezione

La conclusione della stagione 2025/26 e l’avvicinarsi dell’estate forniscono ai vari club italiani l’occasione di fermarsi a riflettere su quanto ottenuto nel corso dell’ultimo anno per valutare gli aspetti da correggere per migliorare. Il Napoli non si è riconfermato sul tetto d’Italia, ma un secondo posto in campionato e la vittoria della Supercoppa Italiana in una stagione ricca di infortuni possono comunque soddisfare l’ambiente.

Adesso però i partenopei dovranno ripartire da un nuovo tecnico, con l’addio di Antonio Conte che è ormai questione di giorni. Al suo posto, De Laurentiis avrebbe voluto un volto conosciuto come Maurizio Sarri, a sua volta prossimo all’addio alla Lazio. Una pista intrigante, ma che tuttavia non sembra realizzabile: stando a quanto riportato da Nicolò Schira tramite il proprio account X, sarebbe in chiusura l’accordo tra Sarri e l’Atalanta. Un inserimento in sordina ma che sembra aver dato i suoi frutti: per il tecnico è pronto un contratto fino al 2029 da 3,5 milioni a stagione.

Sarri sfumato, chi arriva? Un nome prevale su tutti

Con l’ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri ormai virtualmente naufragata, la dirigenza del Napoli dovrà darsi da fare per trovare un nuovo allenatore.

La pista più accreditata, stando sempre a quanto riportato da Nicolò Schira, sarebbe quella che conduce a Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore del Bologna era uno dei profili presenti nella short-list del club azzurro e con Sarri definitivamente defilato il Napoli potrebbe spingere per chiudere in breve tempo. Sarebbero in corso colloqui tra il club e l’allenatore per valutare la fattibilità dell’operazione: sul tavolo un contratto fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione.