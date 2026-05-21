Conte, gesto bellissimo prima dell’addio al Napoli: è successo oggi a Castel Volturno (FOTO)

Antonio Conte si prepara a lasciare il Napoli, ma prima di farlo si è concesso una giornata speciale oggi. Il tecnico ha offerto una braciata a Castel Volturno per salutare lo staff e i calciatori, regalando un ultimo bel momento di unione prima dell’addio di domenica.

Napoli, braciata d’addio per Conte a Castel Volturno

Antonio Conte ha voluto salutare lo staff e i giocatori in grande stile, con una braciata a Castel Volturno. A curare il pranzo è stata la Tavernetta Colauri, che ha proposto delle carni pregiate di altissima qualità. Ad offrire è stato proprio il mister leccese, in segno di ringraziamento per tutti coloro che hanno lavorato in lui in questi due anni.

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Si è trattato così di un’occasione per godersi un po’ di relax dopo la conquista della qualificazione in Champions League di domenica e prima dell’ultimo impegno ufficiale di domenica contro l’Udinese, che sarà anche l’occasione per Conte per salutare il pubblico napoletano. Il saluto allo staff e ai calciatori, invece, è avvenuto oggi in un clima di relax e in compagnia del buon cibo.