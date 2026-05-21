Panchina Napoli, spunta il vero obiettivo di Manna: ci è già andato a cena!

Il dopo-Conte al Napoli è appena partito: Maurizio Sarri è conteso tra Napoli e Atalanta, mentre il DS azzurro Giovanni Manna punta su Massimiliano Allegri, con tanto di cena a Milano come primo atto concreto.

Manna a cena con Allegri: proposta già sul tavolo

Il Corriere della Sera svela quello che in molti sospettavano: il vero obiettivo di Manna per la panchina del Napoli è Massimiliano Allegri. I due si conoscono da tempo, il rapporto è di amicizia consolidata, e di recente si sono ritrovati a cena a Milano. Non un incontro casuale: il DS azzurro ha già avanzato una vera e propria proposta.

Del resto, già la scorsa estate, prima che Antonio Conte decidesse di restare, Allegri aveva trovato un’intesa di massima con De Laurentiis per un contratto biennale. Un accordo sfumato sul più bello, ma che dimostra quanto il feeling tra le parti esista davvero da tempo.

Allegri – Napoli dipende dal Milan: lo scenario

Oggi, però, rispetto ad un anno fa, la situazione è più complessa. Allegri ha ancora un anno di contratto con il Milan, con il rinnovo automatico fino al 2028 in caso di Champions centrata. Ma un vincolo contrattuale, nel calcio di oggi, non è una garanzia assoluta di permanenza.

Max continuerà a dare priorità ai rossoneri, ma senza chiudere le porte frettolosamente ad altre soluzioni. La partenza da Milano dipende da un confronto che andrà in scena a fine stagione con Gerry Cardinale: in caso di strappo con la proprietà rossonera, Manna si farebbe trovare subito pronto.