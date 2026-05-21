Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Panchina Napoli, spunta il vero obiettivo di Manna: ci è già andato a cena!

di
Panchina Napoli, spunta il vero obiettivo di Manna: ci è già andato a cena!
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, in conferenza stampa
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, durante una conferenza stampa in panchina

Il dopo-Conte al Napoli è appena partito: Maurizio Sarri è conteso tra Napoli e Atalanta, mentre il DS azzurro Giovanni Manna punta su Massimiliano Allegri, con tanto di cena a Milano come primo atto concreto.

Manna a cena con Allegri: proposta già sul tavolo

Il Corriere della Sera svela quello che in molti sospettavano: il vero obiettivo di Manna per la panchina del Napoli è Massimiliano Allegri. I due si conoscono da tempo, il rapporto è di amicizia consolidata, e di recente si sono ritrovati a cena a Milano. Non un incontro casuale: il DS azzurro ha già avanzato una vera e propria proposta.

Del resto, già la scorsa estate, prima che Antonio Conte decidesse di restare, Allegri aveva trovato un’intesa di massima con De Laurentiis per un contratto biennale. Un accordo sfumato sul più bello, ma che dimostra quanto il feeling tra le parti esista davvero da tempo.

Massimiliano Allegri in panchina durante Milan-Napoli, la partita che costa lo scudetto
Allegri in panchina durante Milan-Napoli. Fonte: ANSA

Allegri – Napoli dipende dal Milan: lo scenario

Oggi, però, rispetto ad un anno fa, la situazione è più complessa. Allegri ha ancora un anno di contratto con il Milan, con il rinnovo automatico fino al 2028 in caso di Champions centrata. Ma un vincolo contrattuale, nel calcio di oggi, non è una garanzia assoluta di permanenza.

Max continuerà a dare priorità ai rossoneri, ma senza chiudere le porte frettolosamente ad altre soluzioni. La partenza da Milano dipende da un confronto che andrà in scena a fine stagione con Gerry Cardinale: in caso di strappo con la proprietà rossonera, Manna si farebbe trovare subito pronto.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie