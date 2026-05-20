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Napoli, la pista Manna si congela per la Roma: la decisione

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Napoli, la pista Manna si congela per la Roma: la decisione
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Foto: ANSA
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, in giacca durante conferenza stampa

Giovanni Manna resta al Napoli. De Laurentiis ha confermato il direttore sportivo per la prossima stagione, chiudendo definitivamente le porte al corteggiamento della Roma e archiviando una pratica che aveva iniziato a circolare nelle ultime settimane.

Manna-Roma: la pratica archiviata da De Laurentiis

Secondo La Repubblica, il presidente azzurro ha blindato il suo uomo di fiducia in modo deciso. La Roma aveva provato a sondare il terreno, ma la risposta di Napoli è stata categorica: nessuna trattativa possibile. Manna continuerà a guidare il reparto tecnico partenopeo, proseguendo il lavoro già avviato in questa stagione.

La decisione di De Laurentiis risponde a una logica precisa. Manna conosce la struttura del club, ha già consolidato le proprie scelte di mercato e rappresenta continuità progettuale in un momento delicato per la società. Sostituirlo avrebbe significato ripartire da zero, perdendo il filo conduttore delle strategie già avviate.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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