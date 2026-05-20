Napoli, la pista Manna si congela per la Roma: la decisione

Giovanni Manna resta al Napoli. De Laurentiis ha confermato il direttore sportivo per la prossima stagione, chiudendo definitivamente le porte al corteggiamento della Roma e archiviando una pratica che aveva iniziato a circolare nelle ultime settimane.

Manna-Roma: la pratica archiviata da De Laurentiis

Secondo La Repubblica, il presidente azzurro ha blindato il suo uomo di fiducia in modo deciso. La Roma aveva provato a sondare il terreno, ma la risposta di Napoli è stata categorica: nessuna trattativa possibile. Manna continuerà a guidare il reparto tecnico partenopeo, proseguendo il lavoro già avviato in questa stagione.

La decisione di De Laurentiis risponde a una logica precisa. Manna conosce la struttura del club, ha già consolidato le proprie scelte di mercato e rappresenta continuità progettuale in un momento delicato per la società. Sostituirlo avrebbe significato ripartire da zero, perdendo il filo conduttore delle strategie già avviate.