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Intrigo Sarri, spunta un nuovo club: posizione netta del presidente De Laurentiis

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Intrigo Sarri, spunta un nuovo club: posizione netta del presidente De Laurentiis
Maurizio Sarri durante un evento calcistico
Maurizio Sarri in primo piano con occhiali da sole sulla testa, mano al viso, in abbigliamento sportivo blu

Diventa un vero e proprio intrigo quello che riguarda Maurizio Sarri e il Napoli. Sull’allenatore ora si è inserito anche il Fenerbahce, che però sembra in ritardo rispetto agli altri club. L’Atalanta, intanto, insiste e De Laurentiis non intende aspettare troppo.

Sarri, che intreccio: spunta anche il Fenerbahce

Riporta questo scenario l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito. Secondo lui, il pressing dell’Atalanta resterebbe insistente. Il Napoli, d’altro canto, non avrebbe intenzione di aspettare troppo a lungo e vorrebbe quanto prima una risposta dall’allenatore, che resta il profilo numero uno per sostituire Conte. Nel frattempo, spunta anche il Fenerbahce, che si sarebbe mosso tramite un emissario. L’allenatore non sembra comunque incline ad una nuova esperienza all’estero.

Maurizio Sarri in piedi a bordo campo durante una partita, con occhiali sulla testa e abbigliamento sportivo blu scuro
Maurizio Sarri a bordo campo durante una partita

Panchina Napoli, tutti gli scenari

L’addio di Antonio Conte non avrebbe totalmente spiazzato il Napoli, che avrebbe subito optato per Maurizio Sarri come prima scelta per la panchina nell’anno del centenario. Resistono però altri nomi, come quello di Masimiliano Allegri. Si tratta di una pista più difficile, essendo il tecnico vincolato al Milan. Più concreta potrebbe essere invece l’alternativa che porta a Vincenzo Italiano, che ha più probabilità di lasciare il Bologna: De Laurentiis è da sempre un suo grande estimatore.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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