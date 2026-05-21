Intrigo Sarri, spunta un nuovo club: posizione netta del presidente De Laurentiis

Diventa un vero e proprio intrigo quello che riguarda Maurizio Sarri e il Napoli. Sull’allenatore ora si è inserito anche il Fenerbahce, che però sembra in ritardo rispetto agli altri club. L’Atalanta, intanto, insiste e De Laurentiis non intende aspettare troppo.

Sarri, che intreccio: spunta anche il Fenerbahce

Riporta questo scenario l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito. Secondo lui, il pressing dell’Atalanta resterebbe insistente. Il Napoli, d’altro canto, non avrebbe intenzione di aspettare troppo a lungo e vorrebbe quanto prima una risposta dall’allenatore, che resta il profilo numero uno per sostituire Conte. Nel frattempo, spunta anche il Fenerbahce, che si sarebbe mosso tramite un emissario. L’allenatore non sembra comunque incline ad una nuova esperienza all’estero.

Maurizio Sarri a bordo campo durante una partita

Panchina Napoli, tutti gli scenari

L’addio di Antonio Conte non avrebbe totalmente spiazzato il Napoli, che avrebbe subito optato per Maurizio Sarri come prima scelta per la panchina nell’anno del centenario. Resistono però altri nomi, come quello di Masimiliano Allegri. Si tratta di una pista più difficile, essendo il tecnico vincolato al Milan. Più concreta potrebbe essere invece l’alternativa che porta a Vincenzo Italiano, che ha più probabilità di lasciare il Bologna: De Laurentiis è da sempre un suo grande estimatore.