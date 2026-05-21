Allegri-Napoli: cambia tutto improvvisamente? Le novità dell’ultim’ora

Massimiliano Allegri (ri)entra nel radar del Napoli con contatti già avviati. De Laurentiis e Manna intensificano le valutazioni su profili di alto livello per il dopo Conte, come riporta il ‘Corriere dello Sport’.

Allegri torna in pole: il Napoli riapre la trattativa

La dirigenza partenopea accelera sulla ricerca del successore di Antonio Conte. Mentre la pista Sarri rimane incerta, il club azzurro ha deciso di non fermarsi a una sola opzione e sta costruendo un ventaglio di alternative concrete. Allegri rappresenta il profilo più importante tra i monitorati, con una storia recente che lo ha visto già vicino al progetto napoletano dodici mesi fa.

L’ex tecnico della Juventus era stato effettivamente a un passo dal Napoli durante l’estate precedente, prima che Conte decidesse di continuare sulla panchina azzurra dopo lo scudetto conquistato. Allegri conosce perfettamente l’ambiente italiano e ha dimostrato di saper gestire progetti ambiziosi. La sua esperienza negli ultimi sedici anni del calcio nostrano lo rende un candidato di primo piano, insieme a Conte stesso, nel panorama tecnico nazionale.

Italiano monitorato da tempo: la situazione al bivio

Nel dossier del Napoli figura anche Vincenzo Italiano, apprezzato dalla dirigenza sin dai tempi allo Spezia e confermato nella stima durante il suo passaggio tra Fiorentina e Bologna. La sua posizione rimane però ancora poco definita a causa delle situazioni legate a Milan e Bologna, che potrebbero influenzare gli equilibri del mercato allenatori. Il Napoli continua a lavorare in parallelo su più fronti, consapevole che la scelta tecnica rappresenta un elemento cruciale nella stagione del Centenario.

Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis procedono senza fretta apparente, ma con grande metodicità. La società non intende farsi trovare impreparata e valuta ogni profilo con attenzione, mantenendo viva una rosa di opzioni che consenta margini di manovra. Nel frattempo, le trattative con Sarri proseguono su binari paralleli, senza escludere nulla.

La prossima stagione del Napoli avrà una nuova guida tecnica. Allegri, Italiano e altri profili rimangono in corsa per occupare una panchina che rappresenta uno dei progetti più importanti della Serie A. Le prossime settimane definiranno gli equilibri e porteranno chiarezza su chi guiderà il calciomercato e la strategia tattica degli azzurri nel prosieguo della stagione.