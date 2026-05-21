Napoli, il nuovo vice Hojlund parla napoletano: parte l’assalto di Manna

Sebastiano Esposito del Cagliari è il nome per l’attacco del Napoli: secondo quanto riportato da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, può essere lui il nuovo vice di Rasmus Hojlund.
Sebastiano Esposito piace a Manna: il fratello d’arte del Cagliari
Nonostante i dubbi sul suo futuro, Giovanni Manna lavora attivamente per la sessione estiva. Il dirigente ha individuato in Sebastiano Esposito del Cagliari una soluzione offensiva interessante. Il fratello d’arte, attualmente in Sardegna, rappresenta un’alternativa tattica che piace molto alla dirigenza partenopea per il reparto avanzato. Manna continua a svolgere il proprio lavoro nonostante le pressioni esterne. Gli azzurri non restano fermi: il piano di mercato procede su più fronti, con attenzione sia alle opportunità immediate che alle soluzioni di lungo termine per la rosa.
Esposito-Napoli, come può decollare l’affare
Fratello dell’interista Pio Esposito, Sebastiano è reduce da un campionato con sette gol sigalti e una salvezza conquistata con il Cagliari. In prestito dall’Inter, grazie alla salvezza acquisita nella scorsa giornaata il calciatore resterà a Cagliari, con una percentuale di futura rivendita a favore dei nerazzurri. La valutazione complessiva dell’affare, secondo Valter De Maggio, sarebbe di 16 milioni di euro.
Si tratterebbe, quindi, di un affare a cifre favorevoli per acquistare un nuovo vice-Hojlund, considerando la partenza certa di Lukaku e i tanti dubbi su Lorenzo Lucca (reduce da un prestito non posititvo al Nottingham Forest).