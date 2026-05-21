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Napoli, il nuovo vice Hojlund parla napoletano: parte l’assalto di Manna

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Napoli, il nuovo vice Hojlund parla napoletano: parte l’assalto di Manna
Un calciatore del Napoli osserva il Vesuvio e la città al tramonto
Calciatore del Napoli di spalle con maglia azzurra osserva il Vesuvio e la città al tramonto

Sebastiano Esposito del Cagliari è il nome per l’attacco del Napoli: secondo quanto riportato da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, può essere lui il nuovo vice di Rasmus Hojlund.

Sebastiano Esposito piace a Manna: il fratello d’arte del Cagliari

Nonostante i dubbi sul suo futuro, Giovanni Manna lavora attivamente per la sessione estiva. Il dirigente ha individuato in Sebastiano Esposito del Cagliari una soluzione offensiva interessante. Il fratello d’arte, attualmente in Sardegna, rappresenta un’alternativa tattica che piace molto alla dirigenza partenopea per il reparto avanzato. Manna continua a svolgere il proprio lavoro nonostante le pressioni esterne. Gli azzurri non restano fermi: il piano di mercato procede su più fronti, con attenzione sia alle opportunità immediate che alle soluzioni di lungo termine per la rosa.

Sebastiano Esposito in maglia Cagliari durante una partita, con la mano alla bocca
Sebastiano Esposito in azione con la maglia del Cagliari

Esposito-Napoli, come può decollare l’affare

Fratello dell’interista Pio Esposito, Sebastiano è reduce da un campionato con sette gol sigalti e una salvezza conquistata con il Cagliari. In prestito dall’Inter, grazie alla salvezza acquisita nella scorsa giornaata il calciatore resterà a Cagliari, con una percentuale di futura rivendita a favore dei nerazzurri. La valutazione complessiva dell’affare, secondo Valter De Maggio, sarebbe di 16 milioni di euro.

Si tratterebbe, quindi, di un affare a cifre favorevoli per acquistare un nuovo vice-Hojlund, considerando la partenza certa di Lukaku e i tanti dubbi su Lorenzo Lucca (reduce da un prestito non posititvo al Nottingham Forest).

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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