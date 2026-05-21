Mercato Napoli, occhi sul giovane top player: ha già impressionato tutti!

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato dei giovani talenti. Nelle ultime ore il nome finito sotto osservazione è quello di Guido Della Rovere, classe 2007 attualmente nel settore giovanile del Bayern Monaco. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Mondo Primavera, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe incontrato l’entourage del calciatore per valutare un possibile affondo in vista della prossima stagione. Un’operazione che conferma la volontà del club azzurro di investire su profili di prospettiva e già seguiti a livello internazionale.

Guido Della Rovere, nuovo talento 2007

Guido Della Rovere è considerato uno dei giovani italiani più interessanti della sua generazione. Cresciuto nella Cremonese, il trequartista ha attirato presto l’attenzione del Bayern Monaco, che lo ha inserito nel proprio progetto giovanile.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Mondo Primavera, il Napoli avrebbe già avviato i primi contatti per capire margini e costi dell’operazione. Della Rovere è un giocatore offensivo molto versatile. Nasce trequartista, ma può agire anche da mezz’ala o da esterno destro. Una duttilità che piace particolarmente agli osservatori azzurri.

I numeri stagionali e la valutazione

La stagione del talento italiano non è passata inosservata. Della Rovere ha chiuso l’annata con 6 gol e 10 assist in 28 partite, numeri che hanno confermato la crescita del giocatore nel panorama europeo giovanile.

La valutazione attuale si aggirerebbe attorno a 1,2 milioni di euro. Il Napoli continua così a seguire una linea chiara sul mercato, cercando giovani di qualità da valorizzare nel tempo.