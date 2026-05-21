Futuro Conte, c’è un’potesi concreta: le parole del sindaco Manfredi

Prima di lasciare Napoli, Antonio Conte è stato al Comune per un incontro con il sindaco Gaetano Manfredi. Un gesto che dice tutto sul rapporto viscerale che si è creato tra l’allenatore e una città che lo ha adottato come uno dei suoi. E dalle parole del primo cittadino, raccolte da Il Mattino, emerge qualcosa di più di un semplice saluto.

Cittadinanza onoraria per Conte? L’ipotesi si fa concreta

Intervistato da Il Mattino, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi non ha nascosto l’emozione dell’incontro con Conte:

“È stata una chiacchierata molto piacevole. Non abbiamo parlato del Napoli, del suo rapporto con la società, ma di Napoli alla quale il mister si sente molto legato. Mi ha raccontato delle passeggiate fatte per Napoli e di come i tifosi non sono mai stati assillanti”

Ma c’è di più: dopo De Laurentiis, potrebbe toccare proprio a Conte ricevere la cittadinanza onoraria di Napoli. Non un’ipotesi campata in aria, ma una riflessione concreta da parte del primo cittadino: