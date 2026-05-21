Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Futuro Conte, c’è un’potesi concreta: le parole del sindaco Manfredi

di
Futuro Conte, c’è un’potesi concreta: le parole del sindaco Manfredi
Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al Teatro San Carlo
Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, indossa la fascia tricolore al Teatro San Carlo

Prima di lasciare Napoli, Antonio Conte è stato al Comune per un incontro con il sindaco Gaetano Manfredi. Un gesto che dice tutto sul rapporto viscerale che si è creato tra l’allenatore e una città che lo ha adottato come uno dei suoi. E dalle parole del primo cittadino, raccolte da Il Mattino, emerge qualcosa di più di un semplice saluto.

Cittadinanza onoraria per Conte? L’ipotesi si fa concreta

Intervistato da Il Mattino, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi non ha nascosto l’emozione dell’incontro con Conte:

“È stata una chiacchierata molto piacevole. Non abbiamo parlato del Napoli, del suo rapporto con la società, ma di Napoli alla quale il mister si sente molto legato. Mi ha raccontato delle passeggiate fatte per Napoli e di come i tifosi non sono mai stati assillanti”

Ma c’è di più: dopo De Laurentiis, potrebbe toccare proprio a Conte ricevere la cittadinanza onoraria di Napoli. Non un’ipotesi campata in aria, ma una riflessione concreta da parte del primo cittadino:

“Dopo il presidente potremo anche pensare di dare questa onorificenza a Conte che ha vinto anche lo scudetto. Il mister ha scoperto una Napoli ricca di arte e di bellezze e questo lo ha fatto letteralmente impazzire di gioia.”

Antonio Conte saluta in panchina durante la partita, accanto a un membro dello staff
Antonio Conte saluta in panchina. Foto: ANSA

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie