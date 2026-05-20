Conte-Napoli, la separazione è consensuale: ma le parole post Pisa non sono piaciute

Quello tra Antonio Conte e il Napoli non sarà un addio brusco. La decisione è stata comunicata con largo anticipo, prima della fine della stagione. Aurelio De Laurentiis è stato avvertito per tempo, ma le dichiarazioni del tecnico azzurro dopo la vittoria ai danni del Pisa non sono piaciute.

Addio tra gli applausi per Conte, nonostante le dichiarazioni incriminate

La risoluzione del contratto di Conte sarà consensuale. Una scelta che non può passare inosservata se considerate le personalità dei protagonisti in questione. Si tratta di un vero e proprio omaggio al legame che si è creato in questi anni. Tuttavia, proprio in virtù dei buoni rapporti, il patron del Napoli non avrebbe apprezzato alcune dichiarazioni del mister.

Conte saluta Napoli: De Laurentiis prepara l’annuncio

Dopo la vittoria a Pisa, che ha regalato tre punti chiave per la qualificazione in Champions League, Conte ha dichiarato di aver già deciso il suo futuro. Non ha parlato di addio, ma la scelta sembrava chiara. Secondo “Tuttosport”, Aurelio De Laurentiis avrebbe apprezzato maggiore discrezione, per poi fare l’annuncio in settimana. La separazione, seppur certa, non è ancora stata annunciata in via ufficiale dal Presidente del Napoli.