Napoli, l’ex fa emozionare: il messaggio d’amore di Fabian Ruiz

Fabian Ruiz è uno dei giocatori più tecnici passati da Napoli negli ultimi anni: il suo talento è oggettivo e, da quando è passato al Paris Saint-Germain, ha dato un impulso in avanti alla sua carriera: a breve disputerà la sua seconda finale di Champions League consecutiva. Eppure, non manca l’amore per le piazze del passato, che lo hanno contribuito a diventare il campione che è oggi.

Fabian ancora fedele al Napoli: “Mi manca molto”

Fabian Ruiz, assieme a Khvicha Kvaratskelia, porta un po’ di esperienza napoletana nella prossima finale di Champions League: i due giocatori del PSG sono solo gli ultimi passati dall’ombra del Vesuvio all’ombra della Torre Eiffel. Eppure, il passato a Napoli è indimenticabile, come si evince dalle parole del centrocampista spagnolo.

Ecco cosa ha dichiarato a Sky:

“Napoli? Lo seguo sempre e ci torno ogni volta che posso. Mi manca molto. Hanno vinto due scudetti da quando sono andata via, parlo spesso con i miei ex compagni”.

Da Napoli a Budapest: concentrazione massima per Fabian

Tra ricordi e belle sensazioni evocate da Napoli, Fabian è ben conscio del grado di massima attenzione necessario per battere l’Arsenal – fresco di trionfo del campionato di Premier League – in finale di Champions. E, magari, la maggior parte del pubblico partenopeo sarà davanti allo schermo per supportare il centrocampista spagnolo e il fuoriclasse georgiano.

Qui le sensazioni di Fabian sul match: