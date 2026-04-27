Napoli, Kvaratskhelia torna al parlare del suo periodo in azzurro e del paragone con Maradona

Khvicha Kvaratskhelia torna sulla sua esperienza a Napoli e sul soprannome Kvaradona che lo ha accompagnato in azzurro, riconoscendo sia l’onore che la difficoltà del paragone con Maradona.

Kvaratskhelia e il soprannome: l’onore di essere Kvaradona

L’esterno georgiano, nella conferenza stampa di vigilia della semifinale di Champions contro il Bayern, ha ricordato come la città lo ha accolto fin dal suo arrivo. Il paragone con Maradona è nato subito, naturale e spontaneo tra le strade di Napoli. Kvaratskhelia ha affermato:

“Quando sono arrivato a Napoli la gente per strada ha iniziato a chiamarmi Kvaradona: è un piacere essere paragonato al più grande. Ma nessuno può essere come lui, era il migliore. Essere chiamato così è stato bello, ma anche difficile, perché devi dimostrare ogni partita di meritare quel nome“.

Napoli e il peso dei paragoni: quando l’aspettativa diventa pressione

Il calcio napoletano vive di questi paragoni. Ogni talento che arriva in città viene subito misurato sugli standard di un’epoca leggendaria. Kvaratskhelia ha affrontato direttamente questa pressione, trasformandola in consapevolezza. La differenza tra un giocatore che cede al peso delle aspettative e uno che le trasforma in motivazione è sottile ma determinante. L’atteggiamento del georgiano nel riconoscere sia l’onore che la difficoltà dimostra una maturità tattica e mentale non comune.

La sua permanenza a Napoli ha rappresentato un capitolo importante nella storia recente della squadra. Il legame con la città rimane vivo nonostante il trasferimento al PSG. Kvaratskhelia ha mantenuto un rapporto speciale con l’ambiente napoletano, un’eredità che pochi stranieri riescono a costruire in tempi così brevi e con intensità così profonda.

Oggi, da giocatore del PSG, Kvaratskhelia continua a portare con sé l’esperienza maturata al Napoli. Il soprannome Kvaradona rimane un marchio indelebile della sua carriera, un ricordo del momento in cui una città intera lo ha abbracciato e gli ha affidato il compito di continuare una tradizione calcistica senza eguali.