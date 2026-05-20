Lobotka, decisione presa sul futuro: il Napoli non ha più dubbi

Il Napoli si prepara all’ultima giornata di campionato e all’addio di Antonio Conte, che saluterà il Maradona festeggiando la qualificazione in Champions League. La società di Aurelio De Laurentiis valuta le alternative per il successore in panchina, ma pensa anche al futuro di alcune pedine importanti all’interno della rosa. Una di queste è Stanislav Lobotka.

Lobotka: il rinnovo che consolida la regia azzurra

Lobotka verso il rinnovo con il Napoli: De Laurentiis e Manna hanno avviato i colloqui per blindare il regista slovacco, confermando la sua centralità nel progetto. Gli azzurri non lasciano nulla al caso. Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”, gli esponenti azzurri avrebbero incontrato Lobotka proprio in questi giorni per ribadire quanto il regista sia determinante nel progetto tattico

Non è una mossa casuale: il club partenopeo intende trasformare questa riunione in un segnale concreto, accennando direttamente alla possibilità di un rinnovo contrattuale. Il giocatore possiede un accordo che scade nel giugno 2027, con opzione automatica di estensione fino al 2028 a favore del club. Una protezione già significativa, ma non sufficiente per placare le ambizioni della dirigenza.

Il contratto di Lobotka include una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, esercitabile entro la metà di luglio, che consente al giocatore di trasferirsi solo verso club stranieri. Questa blindatura è tutt’altro che marginale: per qualsiasi allenatore che arriverà sulla panchina partenopea, avere a disposizione un regista di quel livello significa poter contare su un’ancora tattica solida. La regia azzurra rimane assegnata, e la dirigenza intende mantenerla così.

Futuro Lobotka: De Laurentiis accelera sul rinnovo

Quale il vero obiettivo dietro questa accelerazione? Garantire continuità in un momento di transizione. La giunta De Laurentiis-Manna ha deciso di agire con tempestività, dimostrando che le parole sulla centralità di Lobotka non sono vuoto fumo. Hanno accennato esplicitamente alla possibilità di prolungare l’intesa, e il tempo non manca.

La volontà del club è dichiarata e consistente. Gli sviluppi del mercato estivo non dovranno forzare alcun movimento né in campo né fuori. Se il successore di Conte dovesse essere Sarri o Allegri, poco cambia. La dirigenza ha espresso la sua volontà a prescindere dalla prossima guida tecnica.