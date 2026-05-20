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Futuro Napoli, è corsa a due con l’Atalanta per Sarri: la situazione

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Futuro Napoli, è corsa a due con l’Atalanta per Sarri: la situazione
Maurizio Sarri in panchina durante una partita. Fonte: ANSA
Maurizio Sarri in panchina con occhiali durante una partita di calcio

Maurizio Sarri riceve un’offerta dall’Atalanta superiore a quella del Napoli: 3,5 milioni annui fino al 2029, secondo quanto rivela Niccolò Schira. La Dea accelera mentre gli azzurri attendono.

Sarri e l’Atalanta: lo stipendio che cambia tutto

La Dea non rimane a guardare. Mentre il Napoli punta a Maurizio Sarri dopo l’addio di Antonio Conte, l’Atalanta piazza il blitz economico con cifre che superano quanto proposto da Aurelio De Laurentiis. Come rivela Niccolò Schira, i bergamaschi offrono al tecnico toscano un contratto fino al 2029 con uno stipendio di 3,5 milioni di euro annui. Non è solo una questione di denaro: è un anno di vincolo in più rispetto a quanto messo sul tavolo dalla società partenopea.

La mossa dell’Atalanta arriva nel momento più delicato della trattativa. Antonio Conte scenderà in panchina domenica per l’ultima volta contro l’Udinese, con tanto di saluto allo stadio Maradona. Sarri rappresenta da settimane il primo nome sulla lista del Napoli per la successione. Eppure Gian Piero Gasperini cede il posto e la Dea non intende farsi sfuggire l’opportunità di portare a Bergamo uno dei migliori allenatori italiani.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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