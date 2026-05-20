Futuro Napoli, è corsa a due con l’Atalanta per Sarri: la situazione

Maurizio Sarri riceve un’offerta dall’Atalanta superiore a quella del Napoli: 3,5 milioni annui fino al 2029, secondo quanto rivela Niccolò Schira. La Dea accelera mentre gli azzurri attendono.
Sarri e l’Atalanta: lo stipendio che cambia tutto
La Dea non rimane a guardare. Mentre il Napoli punta a Maurizio Sarri dopo l’addio di Antonio Conte, l’Atalanta piazza il blitz economico con cifre che superano quanto proposto da Aurelio De Laurentiis. Come rivela Niccolò Schira, i bergamaschi offrono al tecnico toscano un contratto fino al 2029 con uno stipendio di 3,5 milioni di euro annui. Non è solo una questione di denaro: è un anno di vincolo in più rispetto a quanto messo sul tavolo dalla società partenopea.
La mossa dell’Atalanta arriva nel momento più delicato della trattativa. Antonio Conte scenderà in panchina domenica per l’ultima volta contro l’Udinese, con tanto di saluto allo stadio Maradona. Sarri rappresenta da settimane il primo nome sulla lista del Napoli per la successione. Eppure Gian Piero Gasperini cede il posto e la Dea non intende farsi sfuggire l’opportunità di portare a Bergamo uno dei migliori allenatori italiani.